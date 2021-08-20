Загородний: Позиция прокуратуры бездарная, они не предоставили никаких доказательств нарушения Медведчуком и Козаком законов Украины

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Генеральная прокуратура не предоставила никаких доказательств нарушения председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком и его однопартийцем Тарасом Козаком законов Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

"Если бы обращение Ирины Венедиктовой увидел психолог и проанализировал, как она делала заявление о завершении следствия по делу Виктора Медведчука, он сказал бы, что она чувствует себя не очень уверенно. И исходя из ее внешнего вида, по ее лицу и движениям рук - то, что она чувствует неуверенно и ее слова смахивают на ложь, генеральный прокурор говорит неправду .... Все, что мы видели с мая месяца, когда Медведчуку вручили подозрение, это все происходило не по закону. Потому что мы знаем бездарность позиции прокуратуры, которая по существу не представила никаких доказательств совершения противоправных действий Медведчуком и Козаком в отношении государства Украина", – отметил нардеп.

Загородний подчеркнул, что генпрокурор в сегодняшнем своем обращении сказала неправду. "Потому что когда я прослушал ее выступление, я позвонил адвокатам Медведчука и задал вопрос - а что происходит? Они сказали, что следствие не завершено, это сказали следователи прокуроры адвокатам. Следствие не завершено, оно продолжается, потому что даже не до конца опрошены заявленные стороной защиты Медведчука свидетели - заявлено было 100 свидетелей, осталось допросить еще 50.

Следующее: доступа к материалам следствия адвокаты не получили, получат только после 30 августа и дела на сайте генпрокуратуры также нет. То есть получается, что действующая власть устами генерального прокурора решила отчитаться перед украинским обществом, что они якобы уже справились с главным врагом действующей власти. Нечем другим хвастаться, не с чем идти на празднование 30-летия Независимости Украины, потому что по всем направлениям как внутренней, так и внешней политике провалы и таким образом решили хоть так поставить галочку для позитива. Но здесь позитива нет никакого", – отметил парламентарий.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского