"Зачем нам этот Константинополь?": верующие собрались на Михайловской площади, протестуя против приезда патриарха Варфоломея

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Верующие собрались на Михаловской площади возле отеля "Интерконтиненталь" в Киеве. Люди протестуют против приезда патриарха Варфоломея в Украину. Об этом сообщила корреспондент телеканала "Перший Незалежний".

Как известно, патриарха в Украину пригласил президент Владимир Зеленский, таким образом, вмешавшись в дела церкви. Также люди уверены, что его приезд поспособствует еще большему расколу церкви и разногласию между украинцами.

"Мне не нравится, что приезжает Варфоломей. Зачем нам этот Константинополь? Зачем нам это присоединение? Я православный человек. Мои дети были крещенными, мои родители были крещенными в православной вере. Мы за единую православную духовную церковь. Я за единую православную церковь", - сказала верующая Любовь Петровна, которая приехала в Киев из Черниговской области.

Отметим, по всей Украине прокатилась волна протестов против приезда патриарха Варфоломея. По мнению верующих, сейчас Украина переживает второй церковный раскол за последние 30 лет - верующих снова лишают права молиться и посещать храмы, восстановленные их предками, а личную ответственность за происходящее несет патриарх Варфоломей.

15 июля 2021 года 310 участников монашеского съезда от 258 монастырей и 56 скитов, подворий и общин Украинской Православной Церкви собрались в великой Свято-Успенской Почаевской лавре, чтобы обсудить насущные вопросы монашеской жизни, а также отреагировать на процессы в мировом православии, которые подтачивают единство православной церкви. В результате встречи было принято решение обратиться к Варфоломею с просьбой пересмотреть свое решение о Томосе для Украины.

При этом в СМИ уже появился ролик массовых протестов и многочисленных акций против приезда патриарха.