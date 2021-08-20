Волынская пустыня: Победителем второй номинации конкурса "Эко Украина" стал материал журналиста Андрея Павловского

Перший Незалежний

Член Наблюдательного совета Благотворительного фонда свободы слова Виталий Журавский объявил победителя во второй номинации всеукраинского конкурса "Эко Украина"

Член Наблюдательного совета Благотворительного фонда свободы слова Виталий Журавский объявил победителя во второй номинации всеукраинского конкурса "Эко Украина". Им стал редактор и журналист PavlovskyNews Андрей Павловский и его конкурсная работа "Владимир Зеленский, посмотрите как режут лес на Волыни". Призовой фонд номинации "Соглашение о евроинтеграции и проблема вывоза украинского леса за границу (кругляку)" – 30 000 грн.

"Ко мне обратился 20 летний житель Волыни, активист Роман Якимчук и его история меня шокировала. Он прислал мне такие видео, после публикации которых, не вкладывая никаких средств, были тысячи распространений. Потом его избили и меня это еще больше возмутило. Это история о романе и его борьбе. Чтобы вы понимали - на Волыни вокруг лесов - одни "пилорамщики". А Роман живет в центре этого села. И в каждом доме пилорама. И никто нас не решился отвести туда, где рубят, потому что говорят, что на следующий день нашу машину сожгут. Добирались туда мы на лошадях и мотоцикле", - вспоминает Павловский.

Утренним поездом в Киев на пресс-конференцию приехал из поселка Стобиховка Волынской области также приехал и эко-активист Роман Якимчук. Он отметил, что по словам руководства "Волыньлиса" вырубается 1 400 000 кубов. Зато все экологические институты отчитываются, что вырубается 4 000 000 кубов. А это в три раза больше!

"Схема такая. Неподалеку от моей деревни рубили лес. Вместе в правоохранителями мы этот участок перемеряли. Ее площадь - более 1 гектара. По документам было 78 кубов леса, а по нашим подсчетам - 230 кубов леса. 60% леса срубают нелегально! Если посчитать все пеньки, то убытки достигнут на миллиарды гривен. Я боюсь, что через 2-3 года с Волыни будет пустыня!", - подчеркнул Якимчук.