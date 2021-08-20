Варфоломей прибыл в Украину: Страна встретила патриарха массовыми протестами

Перший Незалежний

Патриарх Варфоломей уже прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь

Патриарх Варфоломей уже прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь. Однако украинцы не слишком рады такому визиту и встретили его массовыми протестами.

Митинговать верующие начали уже в аэропорту. Также много людей стояло и на трассе Киев-Борисполь, по которой кортеж с Варфоломеем в сопровождении правоохранителей направлялся в столицу.

Там же полицейские мешали мирной акции верующих и отнимали у них плакаты, на которых были призывы к патриарху не участвовать в церковном разладе в Украине.

Кроме этого люди собрались и в центре Киева – на улице Липской и Михайловской площади возле отеля "Интерконтиненталь", где может поселиться Варфоломей.

Патриарха в страну пригласил президент Владимир Зеленский, но верующие считают, что глава государства не имеет права вмешиваться в церковные дела, а единственная каноническая церковь Украины это УПЦ.

Отметим, по всей Украине прокатилась волна протестов против приезда патриарха Варфоломея. По мнению верующих, сейчас Украина переживает второй церковный раскол за последние 30 лет - верующих снова лишают права молиться и посещать храмы, восстановленные их предками, а личную ответственность за происходящее несет патриарх Варфоломей.

15 июля 2021 года 310 участников монашеского съезда от 258 монастырей и 56 скитов, подворий и общин Украинской Православной Церкви собрались в великой Свято-Успенской Почаевской лавре, чтобы обсудить насущные вопросы монашеской жизни, а также отреагировать на процессы в мировом православии, которые подтачивают единство православной церкви. В результате встречи было принято решение обратиться к Варфоломею с просьбой пересмотреть свое решение о Томосе для Украины.

При этом в СМИ уже появился ролик массовых протестов и многочисленных акций против приезда патриарха.