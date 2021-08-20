В СМИ появилось видео массовых протестов к приезду патриарха Варфоломея в Украину

Массовые протесты в Украине относительно приезда в Киев на День Независимости Вселенского патриарха Варфоломея набирают обороты

Массовые протесты в Украине относительно приезда в Киев на День Независимости Вселенского патриарха Варфоломея набирают обороты. Православные христиане во всех уголках страны продолжают протестовать против визита того, кто, по их мнению, повлиял на церковный раскол.

В СМИ появилось соответствующее видео многочисленных акций. Ролик всего за несколько дней набрал более 800 тысяч просмотров и 7 тысяч лайков.

В комментариях люди возмущаются, называют Варфоломея "идолом" и призывают к объединению.

"Правильно люди вышли. Варфоломея в Украину никто не звал. ПЦУ это как появилось, сразу пошел раскол, брат пошел на брата, деревня на деревню. Храмы жгут, людей выгоняют на улицу. Что ж такое творится, люди добрые. Доколе мы будем так жить. Мы православные, нам надо объединиться, а не воевать. Украина и так в огне, а ведь страна с такими землями, такой природой, такими людьми работящими, только Варфоломеи эти сеют раздор. Надо молиться Богу единому, жить во Христе и в православии. Не надо идолу этому приезжать в Украину", - написала Валентина Никитина.

"Это точно какое-то рейдерство! Вот что случается, когда политика идёт в веру!" - возмущается Анна Карпенко.

"О какой святости человека может идти речь, если он оставляет за собой только насилие! Это большой грех! Это позор!" - пишет Валентина Шемякина.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.