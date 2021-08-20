В Киеве на улице Липской проходит протест против приезда патриарха Варфоломея

Перший Незалежний

В Киеве на улице Липской проходит протест против приезда патриарха Варфоломея, который уже прибыл в столицу Украины. Как сообщила журналистка телеканала "Перший Незалежний" Анна Ткаченко, кортеж патриарха константинопольского Варфоломея направляется в сторону столицы.

"Вероятно, он будет ехать в одну из столичных гостиниц, где мы находимся вблизи Михайловской площади. Здесь собрались несколько десятков, а то может и больше сотни человек. Однако встречают его не с радостным настроением", – рассказала журналистка.

Отметим, протесты-молебны проходят в аэропорту, где приземлился Варфоломей, на улице Липской и Михайловской площади.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением - Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.