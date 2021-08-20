Толочко: Патриарх Варфоломей законсервировал раскол православия в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей I. Фото: dw.com

Пятый президент Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей войдут в историю как раскольники православия в Украине. Об этом заявил историк, профессор, академик НАН Украины, директор института археологии НАН Петр Толочко в эфире "Першого Незалежного".

По словам историка, Патриарх Варфоломей является марионеткой в руках Соединенных Штатов. Он напомнил, что Его Святейшество после первого раскола, который был устроен первым президентом Леонидом Кравчуком, говорил, что единственная каноническая законная церковь в Украине - это Украинская Православная Церковь под омофором Блаженнейшего Владимира.

"Я хорошо помню, когда он приезжал, когда президентом был Ющенко. Вы помните Ющенко говорил, Ваше Святейшество, благословите, а Его Святейшество на площади Софиевской объяснял, что есть в церкви каноны, в церкви есть правила, чего нельзя переступить, и Ющенко не повезло, он (Варфоломей - ред.) не благословил создание церкви. Повезло Порошенко, но не повезло Украине. Я думаю, что Порошенко вместе с Варфоломеем войдут (в историю - ред.), как раскольники православия в Украине. Чем страшен этот раскол второй? Тем, что он законсервировал этот раскол разъединение православных... Но когда создали эту ПЦУ, как говорили летописцы с грехом и неправдой", то это фактически законсервировало этот наш раскол", - сказал Толочко.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита Патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к Патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князь Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением-Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской Православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского Патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильно и больше напоминает рейдерство.