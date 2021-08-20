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Толочко: Патриарх Варфоломей обманул не только Филарета, он обманул всех украинцев

Петр Толочко Фото из открытых источников

Патриарх Варфоломей обманул не только Филарета, он обманул всех украинцев, потому что никакой автокефальной церкви он не предоставил. Он создал жесткий экзархат, который управляется из Константинополя. Об этом в эфире "Первого Незалежного" заявил историк, профессор, академик НАН Украины, директор института археологии НАН Украины Петр Толочко

"Поэтому верующие ПЦУ, кстати, он же действительно, как сказал Филарет, он же обманул меня, он обманул не только Филарета, он обманул всех украинцев, потому что никакой автокефальной церкви он не предоставил. Он создал жесткий экзархат, который управляется из Константинополя. И пусть верующие этой ПЦУ, этой православной церкви подумают над тем, кто у них Верховный святитель и стоит ли ему очень доверять. Предав нашу каноническую церковь, корни которой, еще во временах Владимира святого, там у нас есть памятник ему. Неблагодатна церковь и верующие не найдут в ней душевного покоя", - сказал Толочко.

Кроме этого, Толочко обратился к верующим ПЦУ с предложением, изучить немножечко биографию своего предстоятеля Варфоломея.

"Кроме того, что он капитан турецкой армии, его образование полностью западная, в латинских университетах, в латинских высших учебных заведениях он учился. Поэтому у меня есть очень большое сомнение, что это такой чистый, искренний предстоятель православных. Я даже знаю, что Варфоломей ведет переговоры с Папой Римским, что он согласен стать вторым после Папы Римского иерархом экуменической объединенной церкви", - рассказал историк. 

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

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