Телиженко: США путем религиозного разделения хотят усилить свое влияние в Украине

Перший Незалежний

Соединенные Штаты Америки путем религиозного разделения хотят усилить свое влияние в Украине. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил политический консультант Андрей Телиженко.

"Действительно, есть внешнее влияние (на церковь, - ред.). Этому внешнему влиянию есть даже фамилия - это такой Филип Рикер, который в Госдепартаменте руководил вопросом Европы и Евразии. Он является прихожанином именно Константинопольской церкви и поддерживает Варфоломея как своего патриарха, и он очень сильно лоббировал еще во время Порошенко этот вопрос, о предоставлении Томоса так называемой ПЦУ", - рассказал Телиженко.

При этом он подчеркнул, что делалось это все для того, чтобы усилить влияние на Украину.

"Вопрос был зачем. Потому что было расширение церкви, это был и политический вопрос . В Константинополе прихожан 5 тысяч и всех вместе в Константинополе, вместе с американской церковью, в Греции там есть, меньше пяти миллионов. В Украине они хотят получить почти 10 миллионов прихожан. Это деньги, доход, это политика.

Они хотят получить свое влияние и потом использовать влияние для разделения нашей страны, славянского народа, о чем говорили неоднократно - поделить Украину, поделить ее, чтобы влиять на нее лучше, а с чего это сделать - с церкви.

Церковь это один их фундаментов нашей страны, у нас верующих 70%, это большая сила людей и их они хотели разделить", - высказался эксперт.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением - Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.