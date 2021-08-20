Таксюр: В Украине силой и хитростью были отторгнуты 500 парафий - это результат деятельности патриарха Варфоломея

Ян Таксюр Фото из открытых источников

В Украине отторгли 500 парафий Украинской православной церкви из-за деятельности патриарха Варфоломея

В Украине отторгли 500 парафий Украинской православной церкви из-за деятельности патриарха Варфоломея. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил писатель, литератор и публицист Ян Таксюр.

По его словам, все заявления патриарха касательно Украины являются примером того, что информация служителю церкви подается дозировано или обрабатывается. Он отметил, что на основании создания организации, которую власть считает церковью - Православной церкви Украины, из 12,5 тысяч парафий, которые имеет Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим Онуфрием, уже потеряны 500.

"Парафии были захвачены силой, либо хитростью, либо какими-то юридическими придирками, поэтому мы считаем, что деятельность патриарха Варфоломея может доставить серьезные неудобства для верующих и украинской церкви. Я думаю, что после отъезда Вселенского патриарха из Украины гонения церкви только усилятся", - сказал Таксюр.

Писатель подчеркнул, что УПЦ должна напоминать о себе и завтра, 21 августа, он вместе с другими людьми намеревается прийти к Верховной Раде Украины, где патриарх должен встретиться со спикером Дмитрием Разумковым, и требовать встречи.

Как сообщал NEWSONE ранее, в Киеве патриарха Варфоломея будут охранять представители американских спецслужб.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.