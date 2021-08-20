"Работают на себя": Что украинцы думают об эпохе "вранья" и политических репрессиях против Медведчука

Владимир Зеленский Офис президента

Рост цен на продукты питания и топливо, повышение тарифов, политический террор независимых СМИ и оппозиции в лице лидера Виктора Медведчука - это темы, которые не прозвучат в речи президента на День Независимости. В результате украинцы вновь услышат о лжепобедах и псевдоуспехах чиновников. Спустя два года период бедности в Украине не закончился, однако начался новый этап - эпоха вранья.

Как украинцы оценивают решения действующей власти? Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Ни бедность не закончится, ни вранье. Потому что они заврались так, что дальше уже некуда. Я сама за эти годы, пока у власти господин Зеленский, просто нищая", - отметила жительница Краматорска.

"Просыпаешься и думаешь, а что сегодня подорожает, и как будут жить дети и внуки", - сказала женщина с Донбасса.

"Вот его обещания, что, люди, выберете меня... И все таки 73% поверили. Но мы идем в другую сторону. Все стало намного хуже, чем было до него", - считает одессит.

"Они заинтересованы только в своем, как нажиться. Молодежь - неопытная. Почувствовали деньги и работают на себя", - высказался киевлянин.

"Половина обижена, потому что не доедают. Другая часть людей испугана повышением тарифов, которого не избежать. Я думаю, что ему надо пятки смазывать маслом или кремом, чтобы быстрее убежать со страны", - акцентировал житель Ужгорода.