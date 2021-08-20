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Протоирей Носенко: Визит патриарха Варфоломея не несет мир в Украину, а несет дальнейшее разделение и обострение религиозной ситуации

Фото из открытых источников

Визит патриарха Варфоломея не несет мир в Украину, а несет дальнейшее разделение и обострение религиозной ситуации. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил протоирей Алексей Носенко.

"Сегодня собрались православные христиане для того, чтобы выразить свою позицию касательно приезда патриарха Варфоломея и именно позицию касательно того, что мы выступаем против его приезда, поскольку приезд патриарха Варфоломея несет лишь проблемы для нас. После Томоса, который был выдан в 2018 году, начались преследования верующих, захват храмов Украинской православной церкви. И конечно, визит патриарха Варфломея, он не несет мир в Украину, а несет лишь дальнейшее разделение, и думаю, что возможно, и обострение религиозной ситуации в Украине", - подчеркнул Носенко.

Вместе с тем протоирей указал на то, что в УПЦ есть стой настоятель Онуфрий и своя каноническая церковь, которая объединяет десятки миллионов верующих.

"Мы не нуждаемся во вмешательстве иностранного патриарха в украинские религиозные дела", - заявил Носенко.

Напомним, верующие канонической Украинской православной церкви выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. 

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