home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Продраться сквозь "лес": Материал журналиста "Укринформа" получил награду в одной из номинаций конкурса "Эко Украина"

Валентин Марчук

 Фото из открытых источников

20 августа в Киеве на пресс-конференции Благотворительного фонда защиты свободы слова Людмила Москаленко объявила победителя конкурса "Эко Украина" в номинации "Мировой опыт защиты и использования окружающей среды". Им стал журналист "Укринформа" Валентин Москаленко.

"Наш номинант объективно осветил в своей работе проблему лесной отрасли, где продолжают уничтожаться национальные зеленые ресурсы" - отметила член Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Людмила Москаленко.

По итогам голосования журналист Валентин Марчук получил благотворительное вознаграждение в размере 10 000 грн.

"Этот конкурс - это лишь маленький шаг к урегулированию ситуации с незаконной вырубкой леса на территории Карпат и Украины в целом. Эта сфера нуждается в глобальной реформе и за 1-2 года ее не решить. Для этого нужно приложить немало усилий как со стороны власти, так и со стороны общественности. Совместными усилиями мы должны сделать так, что украинский лес оставался украинским, а не был незаконно вывезен за границу",- отметил Марчук.

По данным материала Марчука, только за прошлый год специалисты Гослесагентства зафиксировали 849 случаев незаконных рубок в лесах Карпатского региона (5,2 тыс. куб м). За первое полугодие текущего года - почти 2 тысячи случаев (8,8 тыс. куб. метров). Более четверти, 523 случая (или 2,2 тыс. куб метров), касалась "грабежа" карпатского леса.

"Я видел, как сами лесоводы организуют масштабные коррупционные схемы. Более того, видел, как злоумышленники, заручившись поддержкой высоких чинов, организуют бизнес на фоне незаконных рубок. Честно, надоело", - подчеркнул Валентин Марчук.

Размер ущерба за незаконную вырубку и повреждение деревьев и кустарников по состоянию на январь-июнь 2021 год в Гослесагентстве оценивают от незаконной деятельности "черных" рубак в 71,8 млн. грн. Более 15 млн. из них-территории украинских Карпат.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер, - Минздрав Украинские COVID-сертификаты признают одними из первых в ЕС, - Ляшко Семейные врачи обязаны обзвонить пациентов и рассказать о вакцинации, - Минздрав Ляшко считает, что центры COVID-вакцинации не должны прекращать работать в праздники

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект