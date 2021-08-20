Продраться сквозь "лес": Материал журналиста "Укринформа" получил награду в одной из номинаций конкурса "Эко Украина"

Валентин Марчук Фото из открытых источников

20 августа в Киеве на пресс-конференции Благотворительного фонда защиты свободы слова Людмила Москаленко объявила победителя конкурса "Эко Украина" в номинации "Мировой опыт защиты и использования окружающей среды". Им стал журналист "Укринформа" Валентин Москаленко.

"Наш номинант объективно осветил в своей работе проблему лесной отрасли, где продолжают уничтожаться национальные зеленые ресурсы" - отметила член Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Людмила Москаленко.

По итогам голосования журналист Валентин Марчук получил благотворительное вознаграждение в размере 10 000 грн.

"Этот конкурс - это лишь маленький шаг к урегулированию ситуации с незаконной вырубкой леса на территории Карпат и Украины в целом. Эта сфера нуждается в глобальной реформе и за 1-2 года ее не решить. Для этого нужно приложить немало усилий как со стороны власти, так и со стороны общественности. Совместными усилиями мы должны сделать так, что украинский лес оставался украинским, а не был незаконно вывезен за границу",- отметил Марчук.

По данным материала Марчука, только за прошлый год специалисты Гослесагентства зафиксировали 849 случаев незаконных рубок в лесах Карпатского региона (5,2 тыс. куб м). За первое полугодие текущего года - почти 2 тысячи случаев (8,8 тыс. куб. метров). Более четверти, 523 случая (или 2,2 тыс. куб метров), касалась "грабежа" карпатского леса.

"Я видел, как сами лесоводы организуют масштабные коррупционные схемы. Более того, видел, как злоумышленники, заручившись поддержкой высоких чинов, организуют бизнес на фоне незаконных рубок. Честно, надоело", - подчеркнул Валентин Марчук.

Размер ущерба за незаконную вырубку и повреждение деревьев и кустарников по состоянию на январь-июнь 2021 год в Гослесагентстве оценивают от незаконной деятельности "черных" рубак в 71,8 млн. грн. Более 15 млн. из них-территории украинских Карпат.