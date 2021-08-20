Максименко: Украина переживает второй раскол в религиозной жизни за 30 лет независимости

Перший Незалежний

Украина переживает второй раскол в религиозной жизни за 30 лет независимости. Об этом заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний" иеромонах, доктор богословия Вячеслав Максименко.

"И сейчас нас когда упрекают в чем-то, когда блаженнейшего Митрополита Онуфрия ставят вне церковного закона, когда священников и людей миллионы, православных людей Украины, считают неким отребьям, потому что говорят "заткнитесь" - это любовь божья? Это разве божья любовь так распространяется?" – отметил он.

Максименко подчеркнул, что люди не просто возмущены, а они молитвенно стараются все-таки достучаться с призывами, чтобы патриарх Варфоломей остановился в своем рьяном тщеславии.

"Это второй раскол, который переживает современная Украина за свое тридцатилетие. Это очень и очень прискорбно. Один - УПЦ КП, второй - ПЦУ, основанный на УПЦ КП. Но мы молимся. Мы хотим мира, мы хотим тишины в нашем доме. И мы будем молиться, но будем высказывать свои претензии, чтобы нам не мешали идти к тишине молитвы", – добавил он.

Напомним, верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением - Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.