Лесик: Медведчук уже в 1991 году на законодательном уровне высказывал свою позицию и мнение о пути развития независимой Украины

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук был одним из тех, кто уже в 1991 году на законодательном уровне высказывал свою позицию и мнение и был тем, благодаря кому Украина обрела независимость. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил глава фракции ОПЗЖ в горсовете Харькова Андрей Лесик.

Он напомнил, что лидер оппозиции все эти годы не изменял своим принципам и убеждениям.

"Медведчук в 91 году уже на законодательном уровне мог, в принципе, высказывать свою позицию, мнение. У него сложился твердый стереотип, что такое государство, что такое власть, что такое законность, что такое Конституция в целом, еще давно-давно-давно, когда, действительно, вот эти люди, которые сейчас применяют к нему санкции СНБО, вот это все, абсолютно безосновательно и в незаконный способ. Они не понимают, что они творят, но самое страшное, что они не понимают последствия", - отметил Лесик.

Политик заявил, что президент Владимир Зеленский, если бы действительно хотел установить мир в стране, то прислушивался бы к советам Медведчука.

"Если бы Зеленский действительно хотел установить мир в нашем государстве, он бы, конечно, опирался на Медведчука, на позицию Медведчука, ведь она последовательная, понятная, ясная. И если бы, скажем, было действительно желание... Просто задачи разные. Ведь дело в том, что опереться можно на того, кто сопротивляется, на того, у кого есть позиция. Очень часто в любом деле, в любом коллективе, сколько людей, столько мнений. Возьмите даже любую фракцию, на один вопрос могут быть разные мнения. Но, так или иначе, если идет дискуссия и аргументированная позиция, даже будучи в меньшинстве, если ты ее сможешь обосновать и там нет коррупционной составляющей, то, конечно, здравый смысл обычно побеждает. Но Зеленский в данном контексте, я думаю, что на протяжении той каденции, что он там правил, очень ревностно относился к деятельности Медведчука. Ведь Медведчук сделал очень-очень много, последовательно, проводя переговоры в Бундестаге, в Госдуме РФ, презентовав свой мирный план Медведчука, настаивал только на одном - что стране, Украине, нужен мир. И нужно договариваться с кем угодно, о чем угодно, и выполнять Минские соглашения. Что делает Зеленский? Его команда не проводит выборы даже в подконтрольной части Украины, на части территории донецкой и Луганской области, это 18 ОТГ. Второе, им все время кто-то виноват. Но мы видим, что невыполнение Минских соглашений - оно системное, и высказывания тех всех товарищей, которые окружают Зеленского, они не способствуют тому, чтобы жители Донбасса хотели вернуться домой. И дело в том, что если трезво мыслить, то все законопроекты, которые принимает ВР, они идут вразрез интересов граждан Украины", - подчеркнул политик.

"Уже выросло целое поколение, семь лет эта вся вакханалия длится, дети уже пошли в школу. Они уже даже не знают, что такое Украина, которые живут в Луганске, в Донецке. Чем больше времени проходит, тем ситуация эта усугубляется. А здесь нужна политическая воля, желание использовать возможности Медведчука, коммуникацию Медведчука, использовать то, что у них приятельские, дружеские отношения с президентом РФ, и урегулировать ситуацию в интересах граждан Украины. Вот это должно быть на вершине всего диалога - интересы граждан Украины, будущего Украины", - резюмировал Лесик.

Ранее доктор юридических наук, академик Виталий Журавский заявил, что Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость.

"Я помню 1990-1991 год, как шел процесс агитации за украинскую независимость, и я видел Виктора Медведчука среди тех, кто агитировал за независимость, видимо тогда, еще о независимости Зеленский и не знал, что это такое.

Он был причастен и к популяризации акта провозглашения независимости, он работал, в то время, вместе с Кравчуком. Поэтому сегодня преследование тех, кто боролся за независимость Украины - это нонсенс. Но для неучей, для безграмотных людей, таких, как сегодня есть команда Зеленского, - это норма", - заявил эксперт.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.