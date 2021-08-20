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Кузьмин о нарушениях в деле Медведчука: Ответственность рано или поздно настигнет "героев"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Ответственные за нарушение процессуальных норм в деле главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука рано или поздно будут притянуты к ответственности. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Ну, этот факт зафиксирован. Вы же видели, мало того, что есть официальный документ, подписанный следователем, о том, что дело будет представлено адвокатам для ознакомления не раньше 30 августа, мало того, что есть такой официальный документ, есть и заявление Генерального прокурора, вы сами о нем сказали. Все задокументировано. Поэтому ответственность рано или поздно настигнет героев", - сказал он.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.

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