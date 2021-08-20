Кузьмин: Мы видим, как действующая украинская власть становится диктаторской

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Действующая украинская власть становится диктаторской, а президент Владимир Зеленский становится тем человеком, который узурпировал власть в Украине. Такое заявление сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Но цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал. Сегодня мы все с удивлением узнали, что СНБО ввел очередные какие-то политические санкции против интернет-издания Страна ua, против блогера-журналиста Шария, его жены, мамы... В общем, какая-то дикость. Этот СНБО ввел санкции против народного депутата Деркача. В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог. Я не мог, и наверняка вы не могли. Но, знаете, все прогнозируемо теперь уже. Когда Зеленский через вот этот самый СНБО закрыл три оппозиционных телеканала ,многие думали, что их это не коснется. Зеленский закрыл четвертый оппозиционный телеканал, потом еще один, теперь Страна ua, теперь журналист Шарий... В общем, мы видим не просто наступление - удушение, уничтожение свободы слова, и мы видим, как действующая украинская власть становится диктаторской, а президент становится тем человеком, который узурпировал власть в Украине. А вот уголовную ответственность за узурпацию власти, я напомню, еще никто пока не отменил. Может, решением СНБО ее отменят, но пока этого не случилось", - высказался парламентарий.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.