Кузьмин: Медведчук - это один из оппозиционеров, которые олицетворяют собой борьбу с действующим режимом

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук является одним из оппозиционеров, которые олицетворяют собой борьбу с действующим режимом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук является одним из оппозиционеров, которые олицетворяют собой борьбу с действующим режимом. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний" в пятницу, 20 августа.

Он подчеркнул, что нарушение многих прав Медведчука - очевидные как для юристов, так и для людей без юридического образования.

"Вы видите, как власть расправляется с политическими оппонентами. И дело ведь не в Медведчуке. Медведчук - это один из оппозиционеров, которые олицетворяют собой борьбу с действующим режимом. Медведчук предложил Украине совсем другой, альтернативный, новый путь развития", - сказал Кузьмин.

Он напомнил, что последние восемь лет власти традиционно говорили украинцам одно и то же: НАТО, ЕС, война с Россией, российская агрессия, призывы к русскоязычным украинцам покидать страну и подобное.

"Медведчук говорит о другом возможном пути развития Украины, он предлагает строить не бандеровскую, не нацистскую, не фашистскую Украину, предлагает пути вывода страны из кризиса. И вот именно за это Медведчука репрессировали. Именно для того, чтобы не дать стране новый путь, не дать людям вот это вот понимание, что можно ведь жить по-другому, Медведчука пытаются уничтожить", - объяснил нардеп.

"И сегодня уничтожат Медведчука - завтра возьмутся за всех остальных и за вас, уважаемые журналисты, тоже. Ведь когда уничтожали первый канал под названием КРТ, все делали вид, что ничего не происходит. Как-то помалкивали, ходили, себе в тряпочку. Это как бы никого не касалось. Когда уничтожали три телеканала - ZIK, NEWSONE и 112 Украина - тоже как-то все стояли в сторонке. Потом Перший Незалежний, теперь Страна.ua, в общем, я не буду перечислять, вы все это и так прекрасно знаете. В стране происходит что-то невообразимое, что-то невозможное", - добавил Кузьмин.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.