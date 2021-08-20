Кузьмин: Эта власть преступная, античеловечная, человеконенавистническая, и она должна уйти

Ренат Кузьмин. ZIK

Нынешняя украинская власть преступная, античеловечная, человеконенавистническая, и она должна уйти

Нынешняя украинская власть преступная, античеловечная, человеконенавистническая, и она должна уйти. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Сегодня уничтожат Медведчука - завтра возьмутся за всех остальных и за вас, уважаемые журналисты, тоже. Ведь когда уничтожали первый, первый канал под названием КРТ, помните, такой был канал? Вот его уничтожала власть - все делали вид, что ничего не происходит. Как-то помалкивали, ходили, себе в тряпочку. Это как бы никого не касалось. Когда уничтожали три телеканала –"112 Украина", NewsOne и ZIK – тоже как-то все стояли в сторонке. Потом "Перший Незалежний", теперь Страна ua, в общем, я не буду перечислять, вы все это и так прекрасно знаете", – отметил он.

Кузьмин подчеркнул, что в Украине происходит "что-то невообразимое, что-то невозможное".

"Все перевернулось с ног на голову. В стране нужно наводить порядок. Эта власть преступная, античеловечная, человеконенавистническая. Эта власть должна уйти. Она должна уйти полностью - и ВР, и Кабинет министров, и президент. Все должны уйти в отставку и провести перевыборы. Полная смена власти, полное изменение курса спасет нашу страну от ее распада и уничтожения", – добавил нардеп.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.