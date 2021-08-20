Коваль: Сторона обвинения саботировала допрос свидетелей, показания которых оправдывали Медведчука и Козака

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Сторона обвинения саботировала допрос свидетелей, показания которых оправдывали председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его сопартийца Тараса Козака. Об этом заявил его адвокат Богдан Коваль в эфире телеканала "Первый независимый" в пятницу, 20 августа.

По его словам, сторона защиты пользовалась инструментами, которые предусматривает процессуальный кодекс, для того, чтобы доказать невиновность Медведчука и Козака и надуманности подозрений против них

"Стороне обвинений было подано более 150 ходатайств. Это и о допросах других свидетелей, и о сборе документов, и о временные доступы, о назначении экспертиз. Стоит заметить, что львиная доля наших ходатайств была удовлетворена стороной обвинений. То есть сторона обвинений согласилась с тем, что наши доводы разумны и обоснованны", - рассказал Коваль.

Адвокат отметил, что сторона защиты предоставляла ходатайство с требованием проводить допросы свидетелей с участием их представителей и сторона обвинения это поддержала и даже начала опрашивать часть свидетелей в присутствии адвокатов.

"Однако, во время проведения этих следственных действий, большинство свидетелей предоставляли показания, которые оправдывают Виктора Владимировича и Тараса Романовича. В связи с чем сторона обвинений начала саботировать проведение таких следственных действий, например, допрос свидетеля Гончара о котором мы заявляли ходатайства, назначали на вчера на десять утра, а затем сказали, что допрос переносится на сегодня в город Сумы, так как свидетель находится в городе Сумы. Мы написали ходатайство, что предоставьте нам возможность покинуть город Киев вместе с Виктором Владимировичем, для того, чтобы участие в этом следственном действии. Начали с манипуляций о том, что неизвестно будет ли допрос все же в Сумах не в Сумах, и неизвестно, что он будет сегодня, и т.д.", - пояснил Кузнец.

Защитник Виктора Медведчука и Тараса Козака подчеркнул, что сторона обвинения не имела намерений выполнять ходатайство. Фактически, их удовлетворили, но не выполнили.

"И сегодня нам сообщили, что якобы все следственные действия проведены, доказательства собраны, чтобы заявить о завершении досудебного расследования. Однако, помимо прочего, мы подавали ходатайство о проведении расследования на территории других стран, в частности, Российской Федерации, которые тоже не выполнены, хоть и довольны. Но обвинение сегодня спешило, а значит, это было приурочено к каким - то политическим датам, чтобы нарисовать определенную политическую картинку", - добавил Коваль.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайство адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получения международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а отнюдь не к 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводит текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.