Коваль: Многие ходатайства стороны защиты Медведчука были удовлетворены, но не выполнены

Прокуратура удовлетворила, но не выполнила множество ходатайств стороны защиты в рамках уголовного дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука

Прокуратура удовлетворила, но не выполнила множество ходатайств стороны защиты в рамках уголовного дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявил его адвокат Богдан Коваль в эфире телеканала "Перший Незалежний" в пятницу, 20 августа.

Он подчеркнул, что защитники пользовались инструментами в рамках процессуального Кодекса, чтобы доказать невиновность и надуманность подозрения, предъявленного Медведчуку.

"Мы подали стороне обвинения больше 150 ходатайств, в том числе о допросах других свидетелей, сборе документов, временном доступе к проведенным экспертизам. Стоит отметить, что львиная доля наших ходатайств была удовлетворена прокурорами. То есть обвинение согласилось, что наши доводы разумные и обоснованные", - отметил адвокат.

Коваль обратил внимание, что в ходатайствах о допросах указывалось, что в ходе разговора должны присутствовать защитники, и это тоже было удовлетворено. И действительно, несколько допросов проходили в присутствии адвокатов, но позже силовики начали саботировать дело.

"Когда многие свидетели давали показания, оправдывающие Виктора Медведчука и Тараса Козака, сторона обвинения начала саботировать проведение следственных действий. В частности, допрос свидетеля Гончара назначили на вчера на 10:00, а потом заявили, что он переносится на сегодня в город Сумы. Мы подали ходатайство с просьбой оставить проведение допроса в Киеве, после чего начались манипуляции, мол, неизвестно где и когда вообще состоится допрос", - рассказал он.

Адвокат подчеркнул, что сторона обвинения не имела намерений выполнять ходатайства. Фактически, их удовлетворили, но не выполнили.

"И сегодня нам сообщили, что якобы все следственные действия проведены, доказательства собраны, чтобы заявить о завершении досудебного расследования. Однако, помимо прочего, мы подавали ходатайства о проведении расследования на территории других стран, в частности, Российской Федерации, которые тоже не выполнены, хоть и удовлетворены. Но обвинение сегодня спешило, а значит, это было приурочено к каким-то политическим датам, чтобы нарисовать определенную политическую картинку", - объяснил защитник.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского