Герман предложила экоактивисту с Волыни возглавить "Экологическую армию Украины"

Анна Герман Фото из открытых источников

Анна Герман предложила эко-активисту с Волыни Роману Якимчуку возглавить "Экологическую армию Украины"

Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман предложила эко-активисту с Волыни Роману Якимчуку возглавить "Экологическую армию Украины".

"Десять лет назад, мой сын основал "Экологическую армию Украины". Он хотел бороться против истребления лесов, чтобы в это движение защиты природы была объединена целая армия общественных деятелей. К сожалению он не смог это реализовать. Поэтому я хотела бы, чтобы вы, роман, возглавили эту организацию. Она зарегистрирована, ее ячейки есть по всей Украине", - отметила Герман.

Она добавила, что члены Фонда будут помогать искать людей доброй воли, которые будут финансировать эту организацию.

"Такие молодые, красивые люди, как вы, должны бороться за Украину. Благодарю вас сердечно за то, что вы к нам приехали. Я думаю, что мы с вами начнем новый замечательный проект "Экологическая армия Украины" и мы все вступим в эту организацию", - резюмировала Герман.