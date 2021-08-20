Эксперт объяснил, как Зеленский "делом Медведчука" загоняет себя в тупик

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Ситуация вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука подтвердила в глазах избирателей мнение, что "не всё хорошо в нашем королевстве", и что-то происходит не так, заявил 19 августа в эфире телеканала "Перший Незалежний" политический эксперт Юрий Корольчук.

Эксперт считает "ненормальным", когда есть оппозиционная политическая сила, в отношении лидера которой так и не были предоставлены в суде хоть какие-то обоснованные обвинения.

"Судья не мог выжать из прокуроров, за что Медведчука сажать в тюрьму, потому что они требовали именно содержание политика в СИЗО… Но и домашний арест – это тоже плохо, поскольку ограничивает Виктора Медведчука как народного депутата Украины и лидера политической силы в его законных правах. Возможно, в партии "Слуга народа" ожидали, что политические преследования снизят рейтинг ОПЗЖ, но этого не произошло", – указал политолог.

В контексте преследования оппозиции Корольчук оценил перспективы добровольной отставки со своего поста президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский – не Кравчук, сам в отставку не подаст. При этом президент не может претендовать на роль авторитарного лидера, потому что для этого очень много комплексных вопросов нужно взять на себя. С этой позиции ему было бы логичнее вернуться в конструктивное русло и договариваться с оппозиционными силами", – считает он.

Что касается перспектив рассмотрения "дела Медведчука", прогнозирует эксперт, можно ожидать, что суд проведет анализ конкретных предоставленных материалов, в соответствии с которыми будет приниматься решение, сможет ли Медведчук вернуться в Верховную раду и продолжить свою политическую деятельность.

"Владимир Зеленский "делом Медведчука" загоняет себя в тупик, потому что создает образ человека, который нарушает все нормативно-правовые нормы. В данном случае это касается политической силы ОПЗЖ, которая может заменить "Слугу народа" в будущем", – резюмировал Корольчук.