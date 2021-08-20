Чередниченко: Мы приняли решение о создании адвокатского объединения, которое будет помогать подвергающимся уголовному преследованию по политическим мотивам

Лариса Чередниченко Перший Незалежний

Лариса Чередниченко, адвокат председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, анонсировала создание адвокатского объединения, которое будет помогать подвергающимся уголовному преследованию по политическим мотивам.

"Видя усиление давления на оппозицию, при чем, не политического давления, как это должно быть, а давления уголовно-правовыми способами, я и мои коллеги приняли решение о создании адвокатского объединения, которое бы специализировалось на предоставлении квалифицированной, качественной правовой помощи тем оппозиционным политикам и тем сочувствующим оппозиции гражданам, которые подвергаются уголовному преследованию", – сказала она на брифинге, который транслировал телеканал "Перший Незалежний".

По словам Чередниченко, там, где уголовное преследование носит откровенно политические мотивы, адвокаты будущего объединения готовы оказывать качественную, квалифицированную правовую помощь.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского