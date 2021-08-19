Журавский о преследовании Козака: Международная уголовная юстиция не будет участвовать в произволе, который демонстрирует украинская власть

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Международная уголовная юстиция не будет участвовать в произволе, который демонстрирует украинская власть в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

По его словам, как только власти узнали, что Тарас Козак хочет вернуться с лечения, то Офис генерального прокурора начал подготовку документов об объявлении его в международный розыск.

"Процедура такая: подаются документы в Украинское бюро Интерпола, там изучаются и, как правило, сразу передаются в Центральную штаб-квартиру в Лионе, во Францию, где находится штаб-квартира Интерпола (Международная организация уголовной юстиции). Как правило, в большинстве случаев (в таких случаях, как Козак, - ред.) отказывают выставлять красную карточку во всех аэропортах с тем, чтобы задержать этого человека. Откажут ли здесь? Я убежден, что Международная уголовная юстиция не будет участвовать в произволе, который демонстрирует наша украинская власть", - отметил Журавский.

Кроме того, он обосновал такое свое мнение.

"Почему? Ну, во-первых, это народный депутат, раз избран народом. Во-вторых, он представляет крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, за которую голосовали миллионы - "Оппозиционную платформу - За жизнь". Далее, он является владельцем трех оппозиционных каналов. И что делали эти оппозиционные каналы и что он делал в Верховной Раде - это жесткая оппозиция действующему режиму", - подчеркнул академик.

Также Журавский добавил, что по Конституции Украины каждый гражданин имеет право на судебную защиту.

"6 статья Конституции четко указывает, что у нас есть законодательная, исполнительная и судебная ветвь власти (и судебная независимая). Чтобы не быть голословным: 126 Статья Конституции: "Влияние на судью любым способом запрещается". Сразу же, как только незаконным образом, без суда и следствия, закрыли три оппозиционные каналы: ZIK, "112", NEWSONE, владельцем которых является одно лицо - народный депутат Украины Тарас Козак, - появился иск в Верховном суде, потому что решение СНБО можно обжаловать в Верховном суде. Верховный суд обратился к СБУ с просьбой дать дополнительные обоснования своего решения. На что на следующий день, что началось? Несанкционированные проверки Верховного суда, а это противоречит Статье 126 "Влияние на судью любым способом запрещается". То есть это влияние на суд.

Далее появился законопроект в Верховной Раде, согласно которому определенная часть депутатов хочет протащить закон, которым запрещается Верховному суду рассматривать иски по обжалованию решений СНБО. Ну это же нарушается святое право Конституционное гражданина - право на судебную защиту. И 129 статья Конституции, что должно быть равенство всех участников судебного процесса, открытость, гласность, состязательность сторон. Этого же нет", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что хотят объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.