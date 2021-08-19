Якубин: Власть пытается оправдать отсутствие доказательств в делах Медведчука и Козака

Алексей Якубин Перший Незалежний

Украинская власть пытается оправдать отсутствие доказательств в делах против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Об этом заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний" политолог Алексей Якубин.

"Я думаю, что знаете, зачем это делается? Власти хотят делать вид, что в этом есть какой-то прогресс по делам, обвинениям, которые раздавались в сторону Виктора Медведчука и в сторону Тараса Козака. В данном случае власть пытается оправдаться вот таким образом, внутри страны. На самом деле, это для внутреннего в первую очередь потребления, о том, что были введены санкции против господина Козака - и где доказательства обвинений, связанных с терроризмом. Телеканалы были закрыты, и к этому времени введен этот указ президента", – отметил он.

Политолог напомнил, что в Верховном суде происходит вакханалия.

"Мы видим вакханалию сейчас в Верховном суде, которую там проводит Служба безопасности, задерживают тоже рассмотрение этих дел. И вот на фоне этих вещей власти нужно, как я понимаю, они хотят бросить просто информационно эту историю с расчетом, что для части общества это будет такая картинка, что "Вот видите, а мы здесь по Тарасу Козаку готовы прийти к моментам, связанным с международным розыском" и так далее", – добавил Якубин.

Эксперт также напомнил, что прошло полгода с момента незаконного закрытия трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и Zik – а доказательства так и не предоставили.

"У меня есть вопрос. Шесть месяцев прошло с закрытия телеканалов, где доказательства? Нам обещали папки доказательств, вспомните, говорили, что "здесь столько у нас доказательств". Шесть месяцев прошло. То есть, мы видим, что придумывают что-то, чтобы не отвечать на вопросы. Я уже не говорю о том, что есть… Есть мониторинговый отчет по правам человека ООН по Украине, где четко указано, что закрытие трех телеканалов - это нарушение международных стандартов по правам человека, таким образом, связанный с СНБО и санкциями. То есть, вот непосредственно есть реакция от международного института, от ООН.... Поэтому я думаю, что как информационный повод – да, власть будет и дальше бросать такие вещи. Но это в первую очередь, давайте честно скажем, расчет для внутреннего потребителя, не более того", – подчеркнул Якубин.

Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Руководитель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская, в свою очередь, комментируя вопрос об объявлении в международный розыск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, заявила, что власть, преследуя оппозицию, пытается оказать персональное давление, но оппозиционные силы набирают обороты, потому что люди видят, что происходит на самом деле.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд ее отклонил, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.