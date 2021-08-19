Влиятельнейшее в мировом православии греческое СМИ написало о нежелании украинцев видеть в стране патриарха Варфоломея

Вселенский Патриарх Варфоломей Фото из открытых источников

Украинцы не желают видеть Вселенского патриарха Варфоломея и протестуют против его приезда в страну. Об этом пишет одно из авторитетнейших греческих изданий и влиятельнейшее в мировом православии, Romfea.

Издание напомнило, что ученые, деятели культуры и спорта Украины опубликовали открытое обращение к Варфоломею, в котором призывают его остановить эскалацию церковных противоречий.

"В письме видные украинцы подчеркивают, что раскол остается глубокой раной для миллионов украинцев. Они также выражают сожаление по поводу Томоса, подчеркивая при этом, что пора остановить эскалацию церковных противоречий в стране", – говорится в публикации.

Напомним, деятели науки, культуры и спорта Украины обратились к архиепископу Константинополя – Нового Рима и Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отложить свой визит в Украину на более благоприятное время, чтобы не допустить причинения нового церковного раскола.

А верующие канонической Украинской православной церкви по всей стране выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. Видео массовых митингов из разных городов Украины появились в Интернете.

Ранее иеромонах, доктор богословия, клирик Каменской епархии УПЦ Вячеслав Максименко раскрыл подробности неканоничности действий Константинопольского патриарха Варфоломея по отношению к Украинской православной церкви.