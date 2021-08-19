Суд возобновил расследование дела о сдаче Крыма и госизмене Яценюка, Турчинова, Луценко и других

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Суд 16 августа отменил постановление о закрытии производства о сдаче Крыма и госизмене Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Юрия Луценко и других, инициированное юристами экс-президента Виктора Януковича.

Об этом пишет "Бабель", ссылаясь на документы адвокатов, участвующих в заседании.

Решение принял Печерский райсуд столицы. Адвокаты Януковича заявляли о преждевременном закрытии дела, которое было незаконным. По их словам, не были проведены все необходимые следственные действия.

Кроме того, их аргументом был тот факт, что дело закрыли уже после истечения допустимого срока досудебного расследования. В итоге суд отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Отметим, что дело о возможной госизмене и захвате власти - Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко, Сергеем Пашинским, Юрием Сергеевым, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, Юрием Луценко, Степаном Полтораком и другими - открыли в 2019 году. Указанных лиц также подозревали в организации массовых убийств в центре Киева в 2014 году. Осенью 2020 года производство закрыли.

Напомним, осенью 2020 года ГБР решило обвинить в сдаче Крыма Януковича вместо Турчинова.