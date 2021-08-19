Слободчук: Преследование властью Виктора Медведчука - это политическое дело

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Преследование, которое в настоящее время ведется против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, является политическим делом

Преследование, которое в настоящее время ведется против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, является политическим делом. Такое мнение выразил политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру.

"Предлагаю провести аналогии с делом Петра Порошенко. Хотя, конечно, там не было и близко такого накала страстей. Несмотря на все эти обещания - "я - ваш приговор!", - Зеленский не задействовал против Порошенко и 20% того арсенала, который применяют в войне против Медведчука. Поэтому многие избиратели Зеленского сейчас говорят, что чувствуют себя обманутыми: на выборах Порошенко обвиняли в коррупции, но когда Зеленский и "слуги" пришли к власти, то забыли свои обещания.

И если мы посмотрим на дело Порошенко, то все эти походы в ГБР на допросы, все эти "сливы" про коррупцию в "Укроборонпроме" и обещания "придет весна - будем сажать" закончились ничем. То есть по факту Зеленский и компания а) не выполнили свои обещания; б) своими действиями подтвердили, что Порошенко - честный человек, к которому нет никаких претензий.

По факту выдали ему политическую индульгенцию, потому что, когда есть обвинения, но нет доказательств, это говорит о том, что оппонент власти - честный человек, к которому нет никаких претензий. А если нет доказательств, но есть обыски и суды, то настоящая причина - это политика. И все эти выводы однозначно справедливы и в отношении дела Медведчука", - заявил Слободчук.

Вместе с тем он назвал дело Виктора Медведчука еще и провальным для власти.

"Если посмотреть глазами чиновника, то получается такая картина: это дело провальное и, кроме проблем, ничего не принесет исполнителям. А если исполнители по всей вертикали не верят в успех атаки, то это провал", - отметил эксперт.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Стороной защиты была подана апелляция. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.