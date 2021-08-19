"По указке Офиса президента". Концерты Green Grey запретили в десяти городах Украины

Группа Green Grey Instagram / Green Grey

Лидер группы Green Grey Андрей Яценко (Дизель) заявил, что после отмены выступления команды на День независимости в "Олимпийском" музыкантам не дали провести концерты ещё в десяти разных городах Украины.

"Когда нас вычеркнули из концерта ко Дню независимости, около десяти городов предложили нам выступить у них 24 августа. Сначала мы сделали ставку на Киев, но подумали, что не стоит поджигать эту спичку (каламбур - ссылка к названию нового альбома группы "Спичка", - ред.) в столице на День независимости", - сообщил "Стране" Дизель.

В качестве возможной площадки для концерта рассматривали Арку Дружбы народов и центральные площади столицы. Однако в последний момент организаторы неизменно отказывались сотрудничать с группой.

Ситуация повторилась и с другими городами, которые предложили рок-коллективу выступить у них на День независимости. По словам Андрея Яценко, они получали отказы на уровне местных властей.

"Когда с Киевом не получилось, мы решили согласиться на предложения выступить в других крупных и мелких городах Украины. Но как только доходило до согласований с руководством городов и областей, в последний момент выступление нам срезали. За последний месяц концерты Green Grey отменились в десяти городах, сегодня отменился последний. Объясняют это тем, что руководство против. Думаю, местные власти просто опасаются давать нам площадку после скандала с отменой выступления Green Grey на "Олимпийском" по указке Офиса президента", - объяснил Андрей Яценко.

На 24 августа у группы Green Grey запланирован релиз нового альбома "Спичка". Однако, скорее всего, фанаты коллектива смогут услышать новые песни только в аудио-формате - концерт с премьерой альбома не состоится.

"Мы запустим альбом на всех платформах сразу после полуночи 24 августа. А концерта как такового не будет. Если и после этого нам не дадут выступать, это уже будет слишком. Что мы тогда будем праздновать 24 августа? Где независимость нашей страны? Мы самая зависимая страна в мире. Особенно от мнения маргиналов, нетерпимых к критике линии партии", - резюмировал Андрей Яценко