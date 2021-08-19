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Макрон и Путин договорились координировать усилия в "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Донбассе и ряд других тем.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Макрон и Путин обменялись мнениям об урегулировании конфликта на Донбассе. В ходе беседы российский лидер обвинил Украину в обострении ситуации на линии разграничения, а также в "тиражировании провокационных законодательных инициатив, противоречащих "Минским соглашениям".

Пресс-служба Кремля утверждает, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации украинскими властями всех ранее достигнутых соглашений. "В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в "нормандском формате", - уточняется в расшифровке.

Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти представителей радикального движения "Талибан". Кроме того, они затронули тему иранской ядерной программы и Нагорного Карабаха.

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