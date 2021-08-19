Лесик: Репрессиями против Медведчука Зеленский настроил против себя свой же электорат

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский, незаконно преследуя председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука настроил против себя всех людей, даже тех, кто голосовал и поддерживал его. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил руководитель фракции ОПЗЖ в горсовете Харькова Андрей Лесик.

Он напомнил, что в начале сентября должно состояться очередное судебное заседание по делу Медведчука. Политик отметил, что лидер оппозиции мог быть на свободе еще в июле, у защиты хватало аргументов, а Медведчук в пух и прах разбил все доказательства обвинения. Однако, по словам Лесика, Банковая дала команду суду затягивать дело оппозиционера, и это откровенно незаконное преследование раздражает даже тех украинцев, которые были сторонниками Зеленского.

"Они просто закрыли по беспределу лидера оппозиции под круглосуточный домашний арест и все, типа справились. Но план у них был, чтобы Медведчук убежал, уехал и так далее. Чем они будут крыть в этот раз - непонятно. Вот я просто не понимаю. Дело в том, что настроение в обществе такое, что своими действиями Зеленский наоборот настроил часть электората, который был лоялен к Зеленскому, против, именно после того, как начал закрывать телеканалы и расправляться с лидером оппозиции Медведчуком. Да, он за полгода нарубил столько дров, сколько не успел за то время, которое было у него о этого. Но все это от безысходности. У Зеленского была вообще площадка, у его команды, приходить на каналы к вам, Зик, 112 и Ньюсван, и высказывать свою позицию. Так вот им нечего было сказать. Зеленский проиграл во всех плоскостях - медийно, идейно, информационно, во всем. Поэтому он решил всех заткнуть. Посадить, типа "всем молчать, я тут главнокомандующий, будем рассматривать, большой герб утверждать", - отметил Лесик.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос о продлении сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.