Годный: Украинским властям придется объяснить госпоже Меркель, почему преследуются Медведчук и Козак

Тарас Козак Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинским властям придется объяснить канцлеру Германии Ангеле Меркель, почему они безосновательно преследуют народного депутата, главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также его соратника, нардепа от ОПЗЖ, а также владелец трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, "112 Украина" и ZIK Тараса Козака. Об этом в эфире "Першого Незалежного" сказал политолог Сергей Годный.

"Знаете, власть, мне кажется, что она здесь перестраховывается. Она прекрасно понимает, что не за горами решение по иску господина Медведчука о незаконности этого преследования, ЕСПЧ, и они прекрасно понимают, что это решение нужно будет выполнять, оно будет иметь соответствующие последствия. Невыполнение этого решения тоже имеет последствия, согласно Уголовному кодексу. Поэтому, знаете, понимая, что атака в направлении лидера оппозиции у них захлебнулась, закончилась, как мы и прогнозировали, ничем, по большому счету, чем нужно будет мотивировать шесть месяцев закрытых телевизионных каналов", - сказал он.

Политолог отметил, что "по большому счету, к господину Медведчуку каналы же не имеют никакого отношения. Они имеют отношение к господину Козаку, и по большому счету сейчас они начинают атаковать именно этого оппозиционного политика, не останавливаются, восстанавливают свои, скажем, вот эти репрессивные такие мероприятия".

"Нашим зрителям я хоте бы напомнить, что вот эти закрытые телевизионные каналы и непосредственное участие господина Козака в этих каналах - это огромная работа, направленная на утверждение в этой стране свободы слова, так как на этих каналах закрытых имели возможность выражать свою позицию все без исключения представители различных политических сил. Именно в этом заслуга господина Козака, человека, который утверждал свободу слова. Да, это не нравилось господину Зеленскому, потому что все без исключения оппозиционные политики критиковали, причем оправдано критиковали власть. С другой стороны, господин Козак - это не рядовой политик. Это человек, который вместе с господином Медведчуком принимал участие в законотворческой деятельности, направленной на имплементацию формулы Штайнмайера", - указал Годный.

Он указал, что законопроект об имплементации формулы Штайнмайера, так называемая формула Медведчука, как уже журналисты ее называют, представленная еще в ноябре 19 года, там тоже есть подпись господина Козака.

"Также хочу напомнить, что это связано с выполнением Минских договоренностей, связано с выполнением и утверждением права людей, детей учиться на русском языке в школах. Также это связано с тем, чтобы вернуть нашим детям после принятия вот этого непутевого закона о среднем образовании право учиться в 10, 11 классах, то есть в высшей школе, украинских сельских школах. То есть, не рядовой народный депутат, не обычная человек", - подчеркнул политолог.

"Да, действительно, проблемы со здоровьем, он сейчас лечится. Понимая это, под этот шумок они сейчас начинают педалировать тему о возможном объявлении в розыск. Понимают также они прекрасно на Банковой, что вскоре визит госпожи Меркель, где однозначно будет подниматься вопрос о преследовании оппозиции. И там тоже нужно будет о чем-то говорить. Там нужно будет говорить, почему закрыты каналы, почему преследуется господин Медведчук, почему преследуется господин Козак. Поэтому это, знаете, это их тактика работы на предупреждение, которая в конце концов, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет, по крайней мере по отношению к Украине", - добавил Годный.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.