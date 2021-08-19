Эксперт о преследованиях Козака: Решение СНБО не может стать причиной для объявления народного депутата в международный розыск

Алексей Плотников Перший Незалежний

Решение СНБО не может стать причиной для объявления народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака в международный розыск.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил заслуженный экономист Украины, народный депутат Украины 5-го и 6-го созыва Алексей Плотников.

"Доказательств нет, обоснований нет, даже, если идут документы в Интерпол об объявлении в розыск, в соответствии красная карточка. Я думаю, первая позиция на вопрос по какой статье, по какому решению суда, за какие аргументы, этого всего нет...", - заявил нардеп.

По его словам, решение СНБО не может стать причиной для объявления народного депутата в международный розыск, ведь это внесудебная структура.

"Это не весомая организация, и вообще ее никто не будет воспринимать. Даже, если предположить, что Интерпол в чем поставит эту красную карточку, можно обжаловать это объявление в розыск, после этого Интерпол должен смотреть, какие обвинения, на базе каких документов. Опять же, этого всего нет, это снимается с розыска, - подчеркнул Алексей Плотников.

Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Руководитель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская, в свою очередь, комментируя вопрос об объявлении в международный розыск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, заявила, что власть, преследуя оппозицию, пытается оказать персональное давление, но оппозиционные силы набирают обороты, потому что люди видят, что происходит на самом деле.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд ее отклонил, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.