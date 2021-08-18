Заявление "112 Украина", NewsOne и ZІK: Власти продолжают незаконные попытки дискредитации собственника медиавещателей

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Коллектив незаконно закрытых указом президента Владимира Зеленского телеканалов "112 Украина", Newsone и ZІK считает намерение Офиса генерального прокурора подать владельца телеканалов, народного депутата Тараса Козака в международный розыск циничным политическим преследованием, как и выдвинутые против него бездоказательные обвинения.

Мы обратились в Верховный суд, чтобы обжаловать незаконный указ президента, которым нас закрыли. И после того, как суд обратился к СБУ за дополнительными обоснованиями, Служба безопасности Украины инициировала внеплановую проверку Верховного суда, что может явно свидетельствовать об отсутствии доказательной базы обвинения в отношении канала и его владельца.

Преступная команда Зеленского обвинила Тараса Козака в пособничестве терроризму, но никаких доказательств этому не предоставила. Считаем это открытой травлей со стороны власти оппозиционного политика, владельца телеканалов, которые вещали не так, как бы того хотелось власти. Организовывая репрессии против народного депутата, члена Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", власть добивалась закрытия принадлежащих ему телеканалов, а также – намеревалась запугать политическую силу.

Уверены, что международное сообщество не только не будет принимать участие в наивной и циничной попытке использовать его для правового беспредела украинской власти, но и даст свою жесткую оценку незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры.

Власти давно пора понять, что она здесь не навсегда. Справедливость будет восстановлена, а все, кто участвовал в незаконных действиях власти, получат по заслугам. Мы доведем до завершения наши судебные иски и не остановимся, пока все причастные к незаконным действиям не будут привлечены к ответственности.

Предыстория:

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что хотят объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака имеет единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.