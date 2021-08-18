Телиженко: Заявление о возможном объявлении Тараса Козака в международный розыск - это попытка давления на оппозицию

Тарас Козак Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Офису генерального прокурора не удастся убедить Интерпол объявить в международный розыск народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака за неимением соответствующих доказательств. Такое мнение в ток-шоу "Украинский формат" на "Першому Незалежному" выразил украинский дипломат Андрей Телиженко.

"Если пойдут в Интерпол, то им (Офису генпрокурора, - ред.) надо будет предоставить полный спектр доказательств, чтобы объявить любую персону в международный розыск. А у ОГП нет доказательств. Поэтому это просто попытка давления на оппозицию, замыливание людям глаз на проблемы, которые есть в стране и попытка напугать всех тех, кто будет выступать против этой власти. Чтобы все видели, если что-то будет не так, то мы вас уничтожим. И будем уничтожать не только в Украине, но и за ее пределами. Но я думаю, что им не удастся объявить в международный розыск господина Козака, потому что есть определенная процедура", - заявил дипломат.

Напомним, власти планируют вывести антидемократическую травлю оппозиции на международный уровень. Как стало известно, офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Руководитель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская, в свою очередь, комментируя вопрос об объявлении в международный розыск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, заявила, что власть, преследуя оппозицию, пытается оказать персональное давление, но оппозиционные силы набирают обороты, потому что люди видят, что происходит на самом деле.