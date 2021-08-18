"Оппозиционная платформа – За жизнь": Зе-власть ведет противозаконную травлю Тараса Козака

Тарас Козак "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Оригинал размещен на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Маховик политических репрессий, запущенный властью, набирает обороты. Теперь она планирует вывести антидемократическую травлю оппозиции на международный уровень. Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака. За прошедшее время власть не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего обвинения в адрес народного депутата. Все, что власть Зеленского может, это использовать админресурс, фальсифицировать уголовные дела, вводить незаконные санкции для борьбы с оппозицией во внесудебном и антиконституционном порядке, для препятствования законной политической деятельности народных депутатов от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь".

Зеленский и его окружение четко продемонстрировали: они не остановятся перед самыми грязными методами политической борьбы, насильственными преступлениями c привлечением уличных банд, действующих под вывеской национал-радикальных организаций. Главными врагами для Зе-власти стали не экономический кризис и бедность людей, а оппозиция и украинская демократия. Закрываются СМИ, идет наступление на независимость судебной системы, против оппозиции фабрикуются бредовые уголовные дела. Чиновники сорят бюджетными деньгами и растаскивают их по своим карманам. Но единственной задачей всех силовых ведомства стало антиконституционное преследование оппозиционеров.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине. Уверены, что международное сообщество не только не будет принимать участия в наивной и циничной попытке повязать ее с правовым беспределом украинской власти, но и даст свою жесткую оценку незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры.

Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии. Обращаемся ко всему международному сообществу с призывом не идти на поводу у зарвавшейся Зе-команды и не делить с ней ответственность за уничтожение украинской демократии и расправу над свободой слова.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"