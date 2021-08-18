Комментируя статью Путина, Медведчук предостерегает украинцев от деструктивной политики власти Зеленского, – западные СМИ

Виктор Медведчук был единственным политиком в Украине, кто обратил внимание на статью президента России

Несмотря на то, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится под домашним арестом из-за необоснованных обвинений в государственной измене, он был единственным политиком в Украине, кто посчитал нужным обратить внимание соотечественников на статью президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях. Об этом пишет популярный на Западе информационный ресурс Archytele.

В публикации подчеркивается, что с точки зрения Медведчука, статья Путина – это сигнал к началу определенного политического процесса, последствия которого могут быть "весьма значительными" для Украины.

"Он предостерегает своих соотечественников, но не от российского военного нападения, как это делает правительство в Киеве, а от "глупой и деструктивной" политики действующей власти. Но Медведчук находится под домашним арестом, и вряд ли власть в Киеве когда-нибудь заметит заявления лидера оппозиции. Напротив, Медведчука бичуют как "агента Путина", – говорится в статье.

Также в материале отмечается, что "западные друзья Киева" не высказали ни единого слова критики ни по поводу уничтожения украинской властью оппозиционных каналов, ни по поводу политически мотивированного уголовного преследования Виктора Медведчука, а, напротив, США явно причастны к этой "политической зачистке".

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что у его адвокатов есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.