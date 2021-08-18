Илья Кива: Мы просим послов стран ЕС дать оценку возрождению фашизма в Украине

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты – За Жизнь" обратилось к посольствам стран ЕС в Украине и представительствам международных организаций относительно их оценки ситуации с возрождением фашизма в стране. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидер движения Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"В преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину мы обратились во все посольства Евросоюза и другие международные инстанции, мы кричим о беде, которая вскоре может вновь захлестнуть мир, это - фашизм! Сегодня он возродился в нашей стране и, найдя поддержку со стороны власти, укрепляет свои позиции. Как руководитель движения по борьбе с фашизмом в Украине, я прошу все европейское сообщество дать свою оценку и открыть, наконец, глаза украинской власти, которая откровенно является пособником фашизма", - заявил он.

Илья Кива подчеркнул, что в обращениях на имя глав дипмиссий приведены конкретные примеры правонарушений, совершенных сторонниками фашизма и нацизма при попустительстве властей.

"Мы собрали десятки самых страшных примеров, с которыми не может смириться адекватное общество. Самое страшное - сегодня неофашисты получают власть, - или напрямую или посредством сотрудничества. Они творят беспредел, убивают и калечат людей, и их преступления остаются безнаказанными со стороны правоохранителей", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Сегодня наша страна стала колыбелью фашизма, но мы сделаем все возможное, чтоб его остановить. Остановим и уничтожим вместе фашизм в Украине!!!" - подытожил Илья Кива.