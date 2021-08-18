Дорошенко о решении ОГП объявить Тараса Козака в международный розыск: Здесь политическая подоплека

Тарас Козак Фото из открытых источников

Подоплека решения Офиса генерального прокурора объявить в международный розыск Тараса Козака является политической

Подоплека решения Офиса генерального прокурора объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака является политической. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил экономический и политический эксперт Алексей Дорошенко.

"У Тараса Козака, естественно, у него был так или иначе бизнес, который считали, что он связан с Россией. Например, то же самое, энергетический сектор. Украина работает с Россией, поставляя свой энергоресурс? Работает. И вот соответственно, если мы с вами понимаем, что так или иначе человек взаимодействие с Россией по разрешенным продуктам, разрешенной продукции, это уже, почему-то, считает уже запрещенным.

При этом всем сейчас, например, понятно, что тогда в зоне риска будут все люди, кто работает при сегодняшней власти в этом же самом секторе. Поэтому в данной случае, если мы с вами говорим о подоплеке, понятно, что она является политической", - заявил Дорошенко.

Напомним, власть планирует вывести антидемократическую травлю оппозиции на международный уровень. Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Руководитель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская, в свою очередь, комментируя вопрос об объявлении в международный розыск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, заявила, что власть, преследуя оппозицию, пытается осуществлять персональное давление, но оппозиционные силы набирают оборотов, так как люди видят, что происходит на самом деле.