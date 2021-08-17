Мамка о смерти Павлова: Я рассматриваю только одну основную версию – это убийство

Григорий Мамка Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка считает, что смерть мэра Кривого Рога Константина Палова – это убийство.

"В настоящее время я рассматриваю только одну версию, которая является основной, это убийство. Почему я так говорю? Потому что уже пресс-конференции проводили, но правоохранительные органы, которые должны говорить, они наглухо молчат. Это МВД, руководитель Нацполиции, генеральный прокурор, который отвечает лично за ход расследования всех резонансных уголовных дел и за работу суперэлитных подразделений в Украине, которые созданы для этого, но неизвестно какими резонансными делами занимаются", – сказал он в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Нардеп подчеркнул, что ни общественность, ни "Оппозиционная платформа - За жизнь" не получили от правоохранителей внятных ответов на вопросы по этому делу.

"Если кто-то из госслужащих считает, что это дело не резонансное, то пусть скажут, какое резонансное. Когда убийство или самоубийство, внесены сведения в реестр ЕРДР и общество просит, в том числе и "Оппозиционная платформа - За жизнь", не то, что мы утверждаем, но дайте нам объективный ответ: что произошло, каковы причины и что с этим делать? Ни на один вопрос нет ответа. Почему?" – отметил он.

Мамка также рассказал, как в таких случаях проводиться расследование.

"Первое – анонсированы три версии, обратите внимание - это глупость и импотенция правоохранительной системы - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Ну если вы ставите горе-специалистов, которые озвучивают самоубийство, то должна рассматриваться и версия и доведение до самоубийства.... Нужно параллельно с расследованием проводить следственный эксперимент, который уже по сути с графикой и даст ответ обществу – возможен ли случай суицида или невозможен с учетом тех обстоятельств, которые сравнивают с осмотром места происшествия. Если это было бы сделано, поверьте, вопросов бы не было, и никто б не отмалчивался, просто принимали бы во внимание и четвертую версию уже тогда рассматривали как ключевую", – констатировал Мамка.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольном под Кривым Рогом нашли мертвым мэра города Константина Павлова. Тело мэра обнаружили на веранде дома, а рядом с ним - ружье. Однако, по данным МВД, с момента выстрела погибший успел пройти 10 м.

Советник мэра Андрей Гальченко сообщил, что семья мэра Кривого Рога Константина Павлова сейчас находится на отдыхе. Тело криворожского городского главы нашел его помощник.

Производство по факту смерти мэра Кривого Рога - Константина Павлова - находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Возможными причинами гибели мэра Кривого Рога - Константина Павлова - могли быть самоубийство, убийство или неосторожное обращение с оружием. Именно эти три версии случившегося рассматривает МВД.

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова его обязанности будет исполнять секретарь городского совета, представитель партии "Слуга народа" Александр Котляр.