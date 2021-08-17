Илья Кива о деле Ширяева: Власть добралась до простых людей, которые поддерживают оппозицию

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Арест регионального руководителя Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева по сфабрикованному СБУ уголовному делу является продолжением стратегии властей по дискредитации и давлению на оппозицию. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", лидер движения Илья Кива заявил в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сегодня в нашем государстве уничтожается любое действие, которое несёт угрозу действующему режиму. Наша оппозиционная партия стоит на основах закона, здравого смысла, мира. Конечно же мы обличаем власть и президента в их преступлениях. Конечно же, мы неудобны и нам всячески пытаются заткнуть рты. Закрыли оппозиционные телеканалы, на однопартийцев наложили санкции. Сегодня они добрались до простых людей, которые поддерживают нас, входят в наши организации, являются членами наших структур. Это не запрещено законом и Конституцией, у нас свободная страна, свобода вероисповедания, возможность политического выбора. Но не для этой власти!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что уголовное дело в отношении регионального руководителя антифашистского движения было сфабриковано, основано на показаниях, выбитых из свидетеля путем угроз и давления.

"Мы сегодня рассказали историю Олега Ширяева, которому СБУ вручила подозрение только потому, что он был членом Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь" - организации, которая относится к оппозиции", - отметил он.

Илья Кива подчеркнул, что власть создала "целую историю фейков", в которой задействованы правоохранительные органы.

"СБУ выкрала человека и заставила его оболгать другого человека, которого посадили в тюрьму и на этом придумали целую историю фейков по дискредитации "Оппозиционной платформы - За жизнь. Нас системно пытаются оболгать и облить грязью", - сказал нардеп.

При этом политик обратился к СБУ: "Это ваша работа – ограничивать свободу людей, совершать преступления, формировать фейки, дискредитировать оппозицию? Да займитесь работой, а не разыгрывайте сценки и сценарии! Одумайтесь! Создавая хаос, помните, что этот хаос вас и уничтожит!" - подытожил Илья Кива.