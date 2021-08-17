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Иеромонах Максименко предоставил очередные доказательства лжи и лицемерия Константинопольского патриарха Варфоломея

Максименко Вячеслав
Максименко Вячеслав

Иеромонах, доктор Богословья, клирик Каменской епархии УПЦ

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

Иеромонах, доктор богословия, клирик Каменской епархии УПЦ Вячеслав Максименко раскрывает подробности неканоничности действий Константинопольского патриарха Варфоломея по отношению к Украинской православной церкви

"Прежде всего хочу поздравить всех православных украинцев с замечательным праздником - семилетием пребывания на кафедре киевских митрополитов нашего предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Нам Господь даровал Во истину молитвенника и хочется пожелать всем нам трудов рядом с ним, а ему здравия, плоти, бодрости духа и спасения души, конечно же.

Да, мы совсем недавно обсуждали вопросы того, как патриарх Константинопольский Варфоломей с определенной долей лукавства ведет себя по отношению ко дню сегодняшнему. И мы имели возможность изучить документы 1992 года, где патриарх Варфоломей заверял сестру - церковь Русскую Православную и своего собрата патриарха Алексия ІІ в том, что он полностью и однозначно одобряет все решения Русской Православной Церкви по отношению к Украинской Православной Церкви. Мы говорили о том, что с 1992 года лишённый сана Филарет Денисенко 6 раз обращался с кассационной жалобой к патриарху Константинопольскому. Казалось бы, прошло время, определенное и все обращения, какие были до 1997 года с 1992 года, ну, должны были хоть как-то быть рассмотрены в каноническом аспекте церковной юриспруденции.

Абсолютная нулевая реакция и, как сегодня можно думать и полагать, что именно "трудами и заслугами" Варфоломея Архандониса совершенно то, что он задумал еще в 1992 году. И можно думать смело, что тот же человек, который объявил себя патриархом всея Руси - Филарет Денисенко был веден в заблуждение самим Архандонисом, самим Варфоломеем, то есть, он говорит "да я пришлю тебе разобраться в твоем деле двух архиереев", но письменно ничего он не давал абсолютно для того, чтобы каким-то образом того же Филарета Денисенко оградить или рассмотреть со всеми поместными церквями вопрос. Вот прошло 5 лет, 1997 год.

Мы милостью Божьей, я сейчас в руках держу документ. Божьим промыслом и с помощью отдела внутренних церковных связей Московского патриархата - эти документы сейчас у меня в руке, я их буквально полтора часа назад получил. Я сейчас зачту эти два документа: один на русском языке, который адресован в адрес Стамбула, в адрес Константинопольского патриарха и ответ самого Варфоломея в адрес Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси. 1997 год.

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

"Его Святейшеству Святейшему Варфоломею первому архиепископу Константинополя и Нового Рима и Вселенскому патриарху. Ваше Святейшество, возлюбленный в Господе собрат и сослужитель, сердечно приветствуя вашу святыню, извещаю вас, что состоявшийся 18-23 февраля 1997 года в Москве священный архиерейский Собор Русской православной церкви на заседаниях, которого 133 иерарха, милостью Божьей, выразили единомыслие по важнейшим вопросам внутренней и внешней деятельности нашей церкви, обсуждая в том числе вопросы о тех, кто нарушил верность Матери-Церкви и встал на путь раскола, объявила о них в церковной полноте словами Апостола "они вышли от нас, но не были наши".

С глубокой болью и скорбью освящённый Собор был вынужден свидетельствовать о том, что вне ограды церковной поставили себя лишённые ранее всех степеней священства бывший митрополит Филарет Денисенко и бывший священник Глеб Якунин, укоренившись в расколе, не внимая церковному призыву к покаянию, разрушая церковное единство, возводя клевету на церковь и кощунственно продолжая совершать священнодействие, имея ввиду данное им предупреждение предыдущего Архиерейского Собора 1994 года на основании 28 Апостольского правила, а также 14 правила Сардикийского собора, 4 правила Антиохийского собора, 88 правила святого Василия Великого и других церковных канонов, освящённый Собор Русской православной церкви определил отлучить от церковного общения через анафематствование монаха Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина.

Освещённый собор, исследовав также антицерковные деяния запрещённых ранее в священнослужении клириков архимандрита Валентина Русанцова, архимандрита Адриана Старины, игумена Иоасафа Шибаева, определил извергнуть их из священного сана на основании 13 правила Двукратного собора и призвать их к покаянию с предупреждением, что в случае нераскаяния они будут отлучены от церкви. Извещаю об этом вашу возлюбленную Святость. Просим не вступать с упомянутыми раскольниками в церковное общение. С неизменной в Господе любовью патриарх Московский и всея Руси".

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

Исходящий номер 6 марта 1997 года. Ключевая фраза в этом письме для нас должна быть, что "просим не вступать с упомянутыми раскольниками в церковное общение". Если в 1992 году прошло 3 месяца, когда патриарх Варфоломей ответил Москве, то здесь все совершилось гораздо быстрее. 15 апреля уже последовал ответ.

Мы имеем греческий текст. Оригинал, еще раз повторяю, хранится в отделе внешних церковных связей в Москве. Эти документы я получил оттуда буквально час назад для того, чтобы как можно более широкий круг православных людей Украины узнал о лжи и лицемерии Константинопольского патриарха. И мы имеем перевод русский совершенный патриархией, совершенный в отделе внешних церковных связей, этот документ абсолютно официальный. 15 апреля 1997 года.

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

"Блаженнейший и Святейший патриарх Московский и всея Руси, в Христе Боге возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности, господин Алексий, Ваше почтенное Блаженство, братски в Господе целуя, сладчайше приветствуем".

Слышите, это уже Варфоломей пишет патриарху Московскому и всея Руси, он по-братски целует и приветствует сладчайше. Это 1997 год. С 1992 года прошло 5 лет.

"Получив, мы с должным вниманием на заседании нашего святого и священного синода, прочитали дотированное 6 марта сего года, за номером 749 вашего возлюбленного и превожделеннейшего Блаженства, извещающего нашу святейшую церковь о каноническом решении нашего синода, относительно анофематствования Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина".

Я хочу здесь небольшую оговорку для понимания, в греческом переводе "собор и синод" обозначаться одним словом, поэтому здесь не должно иметь ошибочное представление, что речь идет о синоде, естественно здесь идет речь о Архиерейском соборе, на который ссылается патриарх Алексей.

"Относительно анофематствования Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина, а также относительно извержения из священного сана и низведения в разряд мирян Валентина Русанцова, Андриана Старины и Иосафа Шибаева. Получив уведомление о помянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего вселенского престола и просили ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь. Обнимая при всем, ваше Блаженство в братском целовании, прибываем с глубокой в Господе любовью, особым почтением.

7 апреля 1997 года вашего почтенного Блаженства, любящего Христа брат Константинопольский Патриарх Варфоломей…"

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

В братском целовании Константинопольский Патриарх Варфоломей сказал о том, что мы сообщили всем членам иерархии нашего вселенского престола о том, что прекращается какое-либо церковное общение с упомянутыми лицами. То есть, этот документ через 5 лет после 1992 года и после Архиерейского собора в Москве подтверждает, что признан Михаил Антонович Денисенко обычным монахом. Лукавство не хочется сегодня рассматривать Патриарха Варфоломея - это его не остановит. Его не остановил ни 1992 год, это ясно из того, что это задумка его длилась еще с тех времен. Он ее организовывал хитро, лукаво, подставляя того же Денисенко, который подставлял людей из сущности структуры, которого родилась ПЦУ, сегодня зарегистрированная в государстве, получившая, так называемый, томос, возглавляемая Сергеем Думенко.

Не остановил ни Хресный Ход в 350 тысяч человек в Киеве, ни миллионное обращение паств Украины письменное, не остановило ничего этого человека, по фамилии Архандонис с греческими корнями, гражданина Турции. Он не имеет никакого доступа на улицы Турции, мы даже имеем свидетельство и это очень легко найти в сети, когда, совершая молебен в Стамбуле, при первых звуках мулы с минарета Архандонис прекращал православную службу. Так вот, остановить его теперь невозможно, он приедет, они уже наметили в Софии Киевской очередное ее осквернение. Но, вопрос в том, с кем он служить будет?

Если монах Денисенко Михаил Антонович, монах Филарет, монах, а не митрополит и уж тем более не патриарх, а вероятно чего-то обещал ему товарищ Архандонис, может будешь ты каким-то великим, ну вот он и возомнил себя какое-то время и стал величать, и теперь они хотят лишить его куколя патриаршего, который он естественно не в праве носить. Так вот, с кем служить, с кем служить собралась София Киевская? Просто с гражданскими людьми, которые вырядились в одежды священников, все. Православные люди, в том числе и общественное движение мирян, которое было создано, сегодня будут организовывать молитвенные стояния с требованием, чтобы приехавший, не откладывающий свой визит в Украину Архандонис, вышел и объяснился с людьми, на каком основании он игнорирует миллионное обращение, но и этого скорее всего не будет в 99%. Поэтому, о нем сегодня нет смысла речь вести, наша задача сегодня умножить молитвы, как то благословляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

А как по мне, так очень бы хотелось в эти оставшиеся несколько дней, а было бы вообще здорово, если бы утром в субботу, монарх Филарет Михаил Антонович Денисенко, понимая, что он не нужен сейчас в ПЦУ, понимая, что он не нужен Архандонису, понимая, что он никому не нужен, но его ждет матерь церковь, из которой он в свое время ушел в силу гордыни, чтобы он выступил с покаянием и сказал: "Я на самом деле заблуждался, я на самом деле сотворил то, чего нельзя было творить, но божье попущение было дано, и мы все это прошли".

А потому, если бы Денисенко это сказал, и сказал бы это сейчас, в эти ключевые дни, для понимания нашего духовного бытия в эти дни исторической Руси Киевской, то это стало бы серьезным шагом, для того, чтобы на нашей земле, на нашей украинской земле начал поворачивать события в сторону мира, в сторону духовного мира прежде всего.

Такое обращение имело бы действительно ценность, а наш народ всегда любит и принимает тех, кто просит прощение, и я уверен в том, что в самом начале, если бы это сделала каноническая церковь, начиная от патриарха Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия уж какие там б решения и во Владимирском соборе оставили служить, сан митрополита вернули. Ну это вопрос, который вряд ли может быть, но очень хотелось бы, чтобы так было, чтобы мы перестали наконец-то друг друга укорять, в том, чего не должна быть и это уже не работает, оно уже не нужно, наша задача быть в единстве. Единство во Христе и мир в молитве, и тишина в молитве - это самое важное и ценное для нас и для наших будущих, наших детей, и наших внуков.

Поэтому эти документы, которые мы сегодня имеем, пусть они не станут гиблыми на суде, который грозит каждому из нас и Варфоломею Архандонису, но, чтобы эти документы стали покаянным, для монаха Филарета, Киевского Патриархата, из недр которого вышла та задумка, которую задумал Варфоломей, который охмурил и Порошенко и бизнесменов, серьезных, уважаемых людей охмурил. Поверьте, я знаю очень много людей из той среды, это очень нормальные, достойные люди, но подверглись этому заблуждению, пора это все прекращать.

Иеромонах, доктор богословия,

клирик Каменской епархии УПЦ

Вячеслав Максименко

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