Иеромонах Максименко предоставил очередные доказательства лжи и лицемерия Константинопольского патриарха Варфоломея

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

Иеромонах, доктор богословия, клирик Каменской епархии УПЦ Вячеслав Максименко раскрывает подробности неканоничности действий Константинопольского патриарха Варфоломея по отношению к Украинской православной церкви

"Прежде всего хочу поздравить всех православных украинцев с замечательным праздником - семилетием пребывания на кафедре киевских митрополитов нашего предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Нам Господь даровал Во истину молитвенника и хочется пожелать всем нам трудов рядом с ним, а ему здравия, плоти, бодрости духа и спасения души, конечно же.

Да, мы совсем недавно обсуждали вопросы того, как патриарх Константинопольский Варфоломей с определенной долей лукавства ведет себя по отношению ко дню сегодняшнему. И мы имели возможность изучить документы 1992 года, где патриарх Варфоломей заверял сестру - церковь Русскую Православную и своего собрата патриарха Алексия ІІ в том, что он полностью и однозначно одобряет все решения Русской Православной Церкви по отношению к Украинской Православной Церкви. Мы говорили о том, что с 1992 года лишённый сана Филарет Денисенко 6 раз обращался с кассационной жалобой к патриарху Константинопольскому. Казалось бы, прошло время, определенное и все обращения, какие были до 1997 года с 1992 года, ну, должны были хоть как-то быть рассмотрены в каноническом аспекте церковной юриспруденции.

Абсолютная нулевая реакция и, как сегодня можно думать и полагать, что именно "трудами и заслугами" Варфоломея Архандониса совершенно то, что он задумал еще в 1992 году. И можно думать смело, что тот же человек, который объявил себя патриархом всея Руси - Филарет Денисенко был веден в заблуждение самим Архандонисом, самим Варфоломеем, то есть, он говорит "да я пришлю тебе разобраться в твоем деле двух архиереев", но письменно ничего он не давал абсолютно для того, чтобы каким-то образом того же Филарета Денисенко оградить или рассмотреть со всеми поместными церквями вопрос. Вот прошло 5 лет, 1997 год.

Мы милостью Божьей, я сейчас в руках держу документ. Божьим промыслом и с помощью отдела внутренних церковных связей Московского патриархата - эти документы сейчас у меня в руке, я их буквально полтора часа назад получил. Я сейчас зачту эти два документа: один на русском языке, который адресован в адрес Стамбула, в адрес Константинопольского патриарха и ответ самого Варфоломея в адрес Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси. 1997 год.

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

"Его Святейшеству Святейшему Варфоломею первому архиепископу Константинополя и Нового Рима и Вселенскому патриарху. Ваше Святейшество, возлюбленный в Господе собрат и сослужитель, сердечно приветствуя вашу святыню, извещаю вас, что состоявшийся 18-23 февраля 1997 года в Москве священный архиерейский Собор Русской православной церкви на заседаниях, которого 133 иерарха, милостью Божьей, выразили единомыслие по важнейшим вопросам внутренней и внешней деятельности нашей церкви, обсуждая в том числе вопросы о тех, кто нарушил верность Матери-Церкви и встал на путь раскола, объявила о них в церковной полноте словами Апостола "они вышли от нас, но не были наши".

С глубокой болью и скорбью освящённый Собор был вынужден свидетельствовать о том, что вне ограды церковной поставили себя лишённые ранее всех степеней священства бывший митрополит Филарет Денисенко и бывший священник Глеб Якунин, укоренившись в расколе, не внимая церковному призыву к покаянию, разрушая церковное единство, возводя клевету на церковь и кощунственно продолжая совершать священнодействие, имея ввиду данное им предупреждение предыдущего Архиерейского Собора 1994 года на основании 28 Апостольского правила, а также 14 правила Сардикийского собора, 4 правила Антиохийского собора, 88 правила святого Василия Великого и других церковных канонов, освящённый Собор Русской православной церкви определил отлучить от церковного общения через анафематствование монаха Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина.

Освещённый собор, исследовав также антицерковные деяния запрещённых ранее в священнослужении клириков архимандрита Валентина Русанцова, архимандрита Адриана Старины, игумена Иоасафа Шибаева, определил извергнуть их из священного сана на основании 13 правила Двукратного собора и призвать их к покаянию с предупреждением, что в случае нераскаяния они будут отлучены от церкви. Извещаю об этом вашу возлюбленную Святость. Просим не вступать с упомянутыми раскольниками в церковное общение. С неизменной в Господе любовью патриарх Московский и всея Руси".

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

Исходящий номер 6 марта 1997 года. Ключевая фраза в этом письме для нас должна быть, что "просим не вступать с упомянутыми раскольниками в церковное общение". Если в 1992 году прошло 3 месяца, когда патриарх Варфоломей ответил Москве, то здесь все совершилось гораздо быстрее. 15 апреля уже последовал ответ.

Мы имеем греческий текст. Оригинал, еще раз повторяю, хранится в отделе внешних церковных связей в Москве. Эти документы я получил оттуда буквально час назад для того, чтобы как можно более широкий круг православных людей Украины узнал о лжи и лицемерии Константинопольского патриарха. И мы имеем перевод русский совершенный патриархией, совершенный в отделе внешних церковных связей, этот документ абсолютно официальный. 15 апреля 1997 года.

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

"Блаженнейший и Святейший патриарх Московский и всея Руси, в Христе Боге возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности, господин Алексий, Ваше почтенное Блаженство, братски в Господе целуя, сладчайше приветствуем".

Слышите, это уже Варфоломей пишет патриарху Московскому и всея Руси, он по-братски целует и приветствует сладчайше. Это 1997 год. С 1992 года прошло 5 лет.

"Получив, мы с должным вниманием на заседании нашего святого и священного синода, прочитали дотированное 6 марта сего года, за номером 749 вашего возлюбленного и превожделеннейшего Блаженства, извещающего нашу святейшую церковь о каноническом решении нашего синода, относительно анофематствования Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина".

Я хочу здесь небольшую оговорку для понимания, в греческом переводе "собор и синод" обозначаться одним словом, поэтому здесь не должно иметь ошибочное представление, что речь идет о синоде, естественно здесь идет речь о Архиерейском соборе, на который ссылается патриарх Алексей.

"Относительно анофематствования Филарета Михаила Денисенко и Глеба Якунина, а также относительно извержения из священного сана и низведения в разряд мирян Валентина Русанцова, Андриана Старины и Иосафа Шибаева. Получив уведомление о помянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего вселенского престола и просили ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь. Обнимая при всем, ваше Блаженство в братском целовании, прибываем с глубокой в Господе любовью, особым почтением.

7 апреля 1997 года вашего почтенного Блаженства, любящего Христа брат Константинопольский Патриарх Варфоломей…"

Иеромонах Максименко Перший Незалежний

В братском целовании Константинопольский Патриарх Варфоломей сказал о том, что мы сообщили всем членам иерархии нашего вселенского престола о том, что прекращается какое-либо церковное общение с упомянутыми лицами. То есть, этот документ через 5 лет после 1992 года и после Архиерейского собора в Москве подтверждает, что признан Михаил Антонович Денисенко обычным монахом. Лукавство не хочется сегодня рассматривать Патриарха Варфоломея - это его не остановит. Его не остановил ни 1992 год, это ясно из того, что это задумка его длилась еще с тех времен. Он ее организовывал хитро, лукаво, подставляя того же Денисенко, который подставлял людей из сущности структуры, которого родилась ПЦУ, сегодня зарегистрированная в государстве, получившая, так называемый, томос, возглавляемая Сергеем Думенко.

Не остановил ни Хресный Ход в 350 тысяч человек в Киеве, ни миллионное обращение паств Украины письменное, не остановило ничего этого человека, по фамилии Архандонис с греческими корнями, гражданина Турции. Он не имеет никакого доступа на улицы Турции, мы даже имеем свидетельство и это очень легко найти в сети, когда, совершая молебен в Стамбуле, при первых звуках мулы с минарета Архандонис прекращал православную службу. Так вот, остановить его теперь невозможно, он приедет, они уже наметили в Софии Киевской очередное ее осквернение. Но, вопрос в том, с кем он служить будет?

Если монах Денисенко Михаил Антонович, монах Филарет, монах, а не митрополит и уж тем более не патриарх, а вероятно чего-то обещал ему товарищ Архандонис, может будешь ты каким-то великим, ну вот он и возомнил себя какое-то время и стал величать, и теперь они хотят лишить его куколя патриаршего, который он естественно не в праве носить. Так вот, с кем служить, с кем служить собралась София Киевская? Просто с гражданскими людьми, которые вырядились в одежды священников, все. Православные люди, в том числе и общественное движение мирян, которое было создано, сегодня будут организовывать молитвенные стояния с требованием, чтобы приехавший, не откладывающий свой визит в Украину Архандонис, вышел и объяснился с людьми, на каком основании он игнорирует миллионное обращение, но и этого скорее всего не будет в 99%. Поэтому, о нем сегодня нет смысла речь вести, наша задача сегодня умножить молитвы, как то благословляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

А как по мне, так очень бы хотелось в эти оставшиеся несколько дней, а было бы вообще здорово, если бы утром в субботу, монарх Филарет Михаил Антонович Денисенко, понимая, что он не нужен сейчас в ПЦУ, понимая, что он не нужен Архандонису, понимая, что он никому не нужен, но его ждет матерь церковь, из которой он в свое время ушел в силу гордыни, чтобы он выступил с покаянием и сказал: "Я на самом деле заблуждался, я на самом деле сотворил то, чего нельзя было творить, но божье попущение было дано, и мы все это прошли".

А потому, если бы Денисенко это сказал, и сказал бы это сейчас, в эти ключевые дни, для понимания нашего духовного бытия в эти дни исторической Руси Киевской, то это стало бы серьезным шагом, для того, чтобы на нашей земле, на нашей украинской земле начал поворачивать события в сторону мира, в сторону духовного мира прежде всего.

Такое обращение имело бы действительно ценность, а наш народ всегда любит и принимает тех, кто просит прощение, и я уверен в том, что в самом начале, если бы это сделала каноническая церковь, начиная от патриарха Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия уж какие там б решения и во Владимирском соборе оставили служить, сан митрополита вернули. Ну это вопрос, который вряд ли может быть, но очень хотелось бы, чтобы так было, чтобы мы перестали наконец-то друг друга укорять, в том, чего не должна быть и это уже не работает, оно уже не нужно, наша задача быть в единстве. Единство во Христе и мир в молитве, и тишина в молитве - это самое важное и ценное для нас и для наших будущих, наших детей, и наших внуков.

Поэтому эти документы, которые мы сегодня имеем, пусть они не станут гиблыми на суде, который грозит каждому из нас и Варфоломею Архандонису, но, чтобы эти документы стали покаянным, для монаха Филарета, Киевского Патриархата, из недр которого вышла та задумка, которую задумал Варфоломей, который охмурил и Порошенко и бизнесменов, серьезных, уважаемых людей охмурил. Поверьте, я знаю очень много людей из той среды, это очень нормальные, достойные люди, но подверглись этому заблуждению, пора это все прекращать.

Иеромонах, доктор богословия,

клирик Каменской епархии УПЦ

Вячеслав Максименко