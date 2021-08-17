Если правоохранительные органы не разъяснят нестыковки в деле об убийстве Павлова - значит они причастны к его гибели, - Бурмич

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В деле об убийстве мэра Кривого Рога - Константина Павлова - есть ряд нестыковок, которые указывают на то, что правоохранительные органы могут быть причастны к его гибели. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич.

Он подчеркнул, что видео, которое распространилось в интернете, с моментом гибели Павлова - смонтировано. А это, по словам нардепа, означает, что кто-то имеет несанкционированный доступ к камерам в доме убитого мэра, видеозаписи с которых выкладываются на всеобщее обозрение.

"Видно, что видео смонтировано. Когда он убит, лежит в носках. Когда нам показывают ноги, якобы что когда он там стреляется или ещё что-то - видно, что человек без носков. Плюс освещение в комнате совсем другое, чем там. Почему нам не показывают одновременно и внешний кадр, и внутренний? Кто-то явно что-то здесь путает. Кто имеет туда, к тому, что говорили о том, что Служба безопасности была раньше, чем полиция, на два часа и не пускали, что они там делали. Если они нам не ответят на все эти вопросы - однозначно причастны правоохранительные органы, однозначно. Причастна ли власть центральная к этому - я как бы не утверждал. Потому что, например, по аналогии, как проводилось следствие по Андрею Лесику, то в центральном аппарате не знают, как фальсифицировали документы в Харьковском СБУ и прокуратуре. Понимаете? Поэтому обвинять сразу центральную власть я бы не спешил. Возможно, это местные еще чудят и так далее", - отметил Бурмич.

По мнению нардепа, свою непричастность к гибели Павлова правоохранительные органы могут доказать только в одном случае: если дадут ответы на ряд вопросов, а именно: кто имел доступ к камерам, кто их обслуживал, кто имел доступ к записям.

"Если они непричастны - они должны набраться мужества, чести и совести, и расследовать это дело объективно. Потому, что сменится власть - расследуем все равно. Никуда не денутся следы", - подчеркнул Бурмич.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольном, под Кривым Рогом, нашли мертвым мэра города Константина Павлова. Тело мэра обнаружили на веранде дома, а рядом с ним - ружье. Однако, по данным МВД, с момента выстрела погибший успел пройти 10 м.

Советник мэра Андрей Гальченко сообщил, что семья мэра Кривого Рога Константина Павлова сейчас находится на отдыхе. Тело криворожского городского главы нашел его помощник.

Производство по факту смерти мэра Кривого Рога - Константина Павлова - находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Возможными причинами гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова могли быть самоубийство, убийство или неосторожное обращение с оружием. Именно эти три версии случившегося рассматривает МВД.

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова его обязанности будет исполнять секретарь городского совета, представитель партии "Слуга народа" Александр Котляр.