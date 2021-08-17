Директор ДОК "Шторм": Информация о том, что "Шторм" охранял Порошенко ‒ фейк

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Информация о том, что детективная охранная компания "Шторм" охраняла экс-президента Петра Порошенко ‒ фейк. Об этом сообщил директор ДОК Иван Бойченко на своей странице в Facebook.

"Ряд СМИ распространяют лживую информацию о том, что якобы детективная охранная компания "Шторм" 30 июля 2021 года обеспечивала безопасность бывшего президента Украины Петра Порошенко. Эта информация не соответствует действительности! Ни в этот день, ни в какой-либо другой ДОК "Шторм" не осуществляла охрану народного депутата Порошенко и членов его семьи. Более того, он никогда не обращался к нам с подобной просьбой! А изображения автомобилей, которые якобы должны подтверждать эту информационную спецоперацию, являются результатом монтажа или сделаны в других местах", – отметил Бойченко.

Он подчеркнул, что подобная неправдивая информация используется для политической провокации.

"Подобная дешевая ложь преследует очевидные политические цели и используется для политической провокации. Детективная охранная компания "Шторм" оставляет за собой право защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде", – добавил Бойченко.