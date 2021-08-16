home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Марчевский: Спецслужб в доме Константина Павлова не должно было быть

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В доме погибшего Константина Павлова не должно было быть сотрудников спецслужб, потому что не они расследуют это дело. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

По его мнению, сотрудники спецслужб пытались что-то скрыть, когда не впускали полицию в дом Павлова.

"Спецслужб там не должно было быть вообще. Они перекрыли доступ к месту преступления компетентным органам, которые должны это дело расследовать. Они там были и они провели там некоторое количество часов, не впуская полицию. Это значит, что скорее всего им нужно было что-то почистить. Что-то, о чем не должен знать никто. Сегодня семье, фактически отказали в доступе к материалам дела, идёт намеренное затягивание в признании их потерпевшими. Можно это расследовать как угодно, но если это самоубийство – проще дать семье и адвокатам доступ к материалам дела, чтобы они посмотрели, показали всем и успокоились", – заявил Марчевский.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В возрасте 75 лет скончался лучший бомбардир в истории немецкой Бундеслиги Герд Мюллер На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко Прощание с экс-премьером Евгением Марчуком состоится 7 августа На 51-м году жизни скончался автор мирового хита Get Get Down Пол Джонсон

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект