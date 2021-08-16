Марчевский: Спецслужб в доме Константина Павлова не должно было быть

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В доме погибшего Константина Павлова не должно было быть сотрудников спецслужб, потому что не они расследуют это дело. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

По его мнению, сотрудники спецслужб пытались что-то скрыть, когда не впускали полицию в дом Павлова.

"Спецслужб там не должно было быть вообще. Они перекрыли доступ к месту преступления компетентным органам, которые должны это дело расследовать. Они там были и они провели там некоторое количество часов, не впуская полицию. Это значит, что скорее всего им нужно было что-то почистить. Что-то, о чем не должен знать никто. Сегодня семье, фактически отказали в доступе к материалам дела, идёт намеренное затягивание в признании их потерпевшими. Можно это расследовать как угодно, но если это самоубийство – проще дать семье и адвокатам доступ к материалам дела, чтобы они посмотрели, показали всем и успокоились", – заявил Марчевский.