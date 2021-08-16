Кузьмин: Так и хочется напомнить украинской власти о том, что "повстанцы" по международному праву это граждане, ведущие вооруженную борьбу против своего правительства

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

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Так и хочется напомнить украинской власти о том, что "повстанцы" по международному праву это граждане, ведущие вооруженную борьбу против своего правительства. Международное право запрещает иностранным государствам оказывать повстанцам какую-либо помощь в этой борьбе и таким образом вмешиваться во внутренние дела других стран.

Я это к тому, что граждане, восставшие в 2013-2014 году против власти и которые, захватив в воинских частях, органах МВД и СБУ оружие, притащили его в Киев и вели вооруженную борьбу с законно избранным правительством, являются по международному праву повстанцами, а по национальному законодательству — государственными преступниками, а вовсе не романтическими героями. А представители иностранных государств, поддержавшие этих повстанцев и тем самым вмешавшиеся во внутренние дела Украины, грубо нарушившие основы международного права, являются международными преступниками по международному праву и соучастниками украинских преступников — по национальному.

Кто-то возразит, мол, большинство стран, включая и Россию, признали и таким образом легитимизировали новую украинскую власть, а, значит, и Майдан. Отвечу. На самом деле все не так. Признали вовсе не Майдан, а результаты внеочередных президентских и парламентских выборов, т. е. фактическую власть, избранную украинским народом после вооружённого восстания и кровавых событий на Майдане. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А теперь о Крыме и Донбассе, отказавшихся подчиниться киевским повстанцам и объявивших об отделении от Украины. По международному праву в таких экстраординарных случаях, как наш, нарушение национальной Конституции не является нарушением международно-правовых норм, а по национальному законодательству — граждане, защищающиеся от повстанцев, могут быть признаны действовавшими в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, исключающими их уголовную ответственность.

К сожалению, до нынешней власти так и не доходит, что окончание конфликта на Донбассе и возвращение Крыма станут возможными только после того, как будет дана всесторонняя правовая оценка всем событиям в Украине в 2013-2014 годах. Только выявление и устранение причин этих событий и условий, им способствовавших, позволит прекратить многолетние распри в украинском обществе, положить конец вооружённому конфликту на Донбассе и вернуть Крым. Все другое — от лукавого.

Ренат Кузьмин