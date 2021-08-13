Польские СМИ: Несмотря на репрессии Зеленского, Медведчук остается авторитетом в экономической сфере и для экспертов, и для чиновников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обладает огромными экспертными знаниями в экономической сфере. Поэтому к его советам и рекомендациям прислушиваются и эксперты, и чиновники Украины, несмотря на боязнь перед президентом Владимиром Зеленским, развернувшим репрессии против оппозиционного политика. Об этом пишет издание Bialorus 2020 Studium.

Авторы статьи, говоря о роли Медведчука в украинской политике, подчеркивают, что он является "важнейшей фигурой в переговорном процессе в "минском формате" и как связующее звено между Украиной и Россией".

Журналисты также напомнили, что прошлой осенью Медведчук в Верховной Раде поднял вопрос развития сельскохозяйственного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

"Он напомнил о важности экономических и сельскохозяйственных отношений между Украиной и Беларусью... И, как оказалось позже, позиция Медведчука в этом вопросе имела огромное влияние как на общественное мнение, так и на отдельные решения украинского правительства. Она "отбилась эхом в комментариях украинских экспертов уже в декабре 2020 года", а вскоре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал введение сельскохозяйственных санкций против Беларуси "непрактичным шагом". В начале 2021 года, Украина начала покупать электричество, производимое белорусской АЭС", - заключает издание.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.