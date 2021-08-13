"Мир бедных и богатых. Очень досадно": Что думают украинцы о решении Зе-власти отвергнуть "другой путь" Медведчука

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Пока одни грабят и нагло врут о конце эпохи бедности, другие сводят "концы с концами". Президент решил пойти по пути диктатуры, преследовать инакомыслящих, давить на СМИ и отклонять все альтернативные варианты развития и продвижения Украины, которые предлагает оппозиция в лице лидера Виктора Медведчука.

Что думают украинцы о такой политике чиновников и как относятся к тем нововведениям, которые уже действуют в стране. Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Это уже не украинская власть, если ей выгодно грабить народ", - высказалась киевлянка.

"Вы посмотрите, какая безработица, мир бедных и богатых. Очень досадно", - отметила жительница столицы.

"Вообще хоть одна страна такое делает?" - подчеркнула женщина из Херсона.

"Недра, природные богатства продавать или распродавать - это расточительно. Мне кажется, не надо этого делать", - сказал харьковчанин, комментируя украинский рынок земли.

"За границей практически во всех странах Европы и в других государствах очень дорогая земля. В Украине одни из самых низких цен на землю. Нужно для начала поднять", - высказалась жительница Ужгорода о продаже черноземов.