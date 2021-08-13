home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

"Мир бедных и богатых. Очень досадно": Что думают украинцы о решении Зе-власти отвергнуть "другой путь" Медведчука

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Пока одни грабят и нагло врут о конце эпохи бедности, другие сводят "концы с концами". Президент решил пойти по пути диктатуры, преследовать инакомыслящих, давить на СМИ и отклонять все альтернативные варианты развития и продвижения Украины, которые предлагает оппозиция в лице лидера Виктора Медведчука.

Что думают украинцы о такой политике чиновников и как относятся к тем нововведениям, которые уже действуют в стране. Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Это уже не украинская власть, если ей выгодно грабить народ", - высказалась киевлянка.

"Вы посмотрите, какая безработица, мир бедных и богатых. Очень досадно", - отметила жительница столицы.

"Вообще хоть одна страна такое делает?" - подчеркнула женщина из Херсона.

"Недра, природные богатства продавать или распродавать - это расточительно. Мне кажется, не надо этого делать", - сказал харьковчанин, комментируя украинский рынок земли.

"За границей практически во всех странах Европы и в других государствах очень дорогая земля. В Украине одни из самых низких цен на землю. Нужно для начала поднять", - высказалась жительница Ужгорода о продаже черноземов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В России взорвался пассажирский автобус, пострадало более 10 человек В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19 Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, где Запад будет "пестовать украинский неонацизм" На пороге большой войны: Возможно ли масштабное вторжение России в Украину

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект