Хамайдула: Судебный процесс вокруг Медведчука построен на догадках стороны обвинения

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

В Украине продолжается преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука. Сторона обвинения до сих пор не предоставила доказательства его вины, поэтому данный процесс говорит о том, что уголовное дело является политически мотивированным. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску главы Политсовета партии Виктора Медведчука к Украине. Решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента. Об этом заявил глава Киевской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Денис Хамайдула.

"Все доказательства власти строятся на их догадках. На заседаниях они говорят, что голос похож на голос Медведчука, человек похож, может это он или не он. Поэтому данное дело является политическим решением власти. Им легче устранить своего оппонента и выиграть, нежели решить проблемы в государстве. Почему они пытаются устранить Виктора Медведчука именно в этот период. Потому что сейчас в стране очень много проблем, есть проблемы с космическими тарифами для населения, коронавирус, проблема рабочих мест и достойной заработной платы.

Вместо решения этих проблем, власть предпочла преследовать оппонентов, которые способны решить эти вопросы. Оппозиция обратилась в ЕСПЧ и данное дело уже рассматривается. Я надеюсь, что решение будет вынесено в кратчайшие сроки. Я думаю, что если решение будет вынесено в пользу Медведчука, то нас ожидают большие кадровые замены в правительстве", — заявил Хамайдула.